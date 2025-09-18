Adriana Pérez 18 SEP 2025 - 15:50h.

El fiscal general del Estado da luz verde para una investigación en la que se recopilarán evidencias de lo que está ocurriendo en Gaza

Un centenar de juristas denuncian un "genocidio" de Israel en Gaza y exigen acciones a España y la UE

Compartir







España va a investigar si el Ejército de Israel ha cometido delito contra la humanidad en Gaza. Los fiscales Dolores Delgado, ex ministra de Justicia, con varias polémicas políticas a sus espaldas, Jesús Alonso y Carlos Jiménez Villarejo serán los encargados de recopilar datos y evidencias, después de haber recibido la autorización del Fiscal General, Álvaro García Ortiz, imputado por la supuesta filtración de los correos del novio de Isabel Díaz Ayuso.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz ha dado luz verde para una investigación en la que se estudiarán y recopilarán evidencias de lo que está ocurriendo en Gaza; estos datos se remitirán a los órganos de justicia internacionales que ya investigan a Benjamin Netanyahu por violaciones de derechos humanos en Gaza que pudieran constituir crímenes contra la humanidad cometidos por el Ejército de Israel.

Las investigaciones ya está siendo cuestionada por algunos magistrados de la Audiencia Nacional, que cuestionan la competencia de los tribunales españoles en esta materia, pero la exministra de Justicia ha apuntado a la reforma de la justicia universal que aprobó el gobierno de Mariano Rajoy y que ha restringido la posibilidad de investigar estos crímenes.

Fue "tan extrema que prácticamente nos hace imposible perseguir desde España los hechos ocurridos en el extranjero" y ha subrayado que "es obligación de todos la persecución de estos graves crímenes porque nos afectan a todos".

García Ortiz, sin embargo, ha defendido que los tribunales españoles pueden colaborar con investigaciones internacionales y además tienen competencia para investigar delitos de genocidio, lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, cuando el procedimiento se dirija contra un español, contra un extranjero que viva en España o que se encuentra en el país y se haya rechazado su extradición.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La fiscal Dolores Delgado asegura que hay víctimas españolas en Gaza

La Fiscal Dolores Delgado, por su parte, asegura tener constancia de víctimas españolas en Gaza y además recuerda que es obligación de todos la persecución de este tipo de crímenes. Ella, que fue fiscal de Derechos Humanos, ha pedido a Álvaro García Ortiz la autorización conseguir pruebas y ponerlas a disposición del Tribunal Penal Internacional contra Netanyahu.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Me remitieron un informe muy exhaustivo con material que acreditaba las graves violaciones del derecho internacional y humanitario", ha explicado la fiscal Delgado.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

El citado equipo estará formado por el fiscal de Sala jefe de la Audiencia Nacional y por la fiscal de Sala coordinadora de Derechos Humanos y Memoria Democrática.

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha apoyado la iniciativa y ha reclamado "hacer que el ordenamiento jurídico nacional e internacional se imponga ante la barbarie me parece lo más razonable y necesario".

En la misma línea, la ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz que ha expresado su opinión sobre el trabajo que ha inicida la Fiscalía española. "Está haciendo lo que debe hacer porque nos encontramos ante un criminal de guerra", ha asegurado aludiendo al primer ministro de Israel.

La Fiscalía se basa en un informe de la Comisaria General de Policía y en declaraciones de testigos protegidos que apuntan a delitos de genocidio y otros de lesa humanidad con víctimas españolas. El asunto ha provocado un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno y el PP.

Los de Feijóo consideran que no es más que una jugada de García Ortiz para desviar el foco de su propia situación procesal, investigado por la supuesta filtración de los correos del novio de la presidenta de Madrid, Díaz Ayuso.

Alicia G.: "Lo que tiene que hacer el Fiscal General del Estado es dimitir y no buscar escudos para protegerse a si mismo", reclama. Por el momento, la Audiencia Nacional ya investiga el caso de dos rehenes españoles fallecidos. Un caso en punto muerto, según fuentes de la Audiencia, por la falta de colaboración de Israel.