Se revelan las llamativas primeras palabras de Donald Trump a Kate Middleton en su visita de Estado

Isabel II habría calificado a Trump como un hombre "muy grosero" que le hizo sentir "muy incómoda"

La visita de Donald Trump y su esposa Melania Trump a la familia real británica en el Castillo de Windsor está dando mucho de que hablar. Además de haber sido noticia por sus numerosos fallos de protocolo, una fotografía de la Primera Dama estadounidense se ha hecho viral.

'La mirada crítica' ha hablado con Ana Polo, experta en Casa Real, de todos los momentazos protagonizado por Donald Trump y su esposa durante su visita a Windsor.

"Que camine delante del rey de Inglaterra ha levantado mucha polvareda, pero se hace así. El protocolo británico te deja ponerte delante del Jefe de Estado cuando se revisan las tropas porque el desfile se hace en su honor. Es lo único que hizo bien porque metió la pata protocolariamente durante todo el día", ha comenzado explicando.

Ana Polo, experta en Casa Real: "Isabel II le habría recriminado a Melania que vistiese de negro"

De las críticas al look de Melania con una gran pamela, llegándola a comparar con un "perchero", Ana Polo ha dicho: "Lo más divertido que he escuchado es que estaba en un programa de testigos protegidos y se tapaba la cara para que no saliese. Los fallos de protocolo de Melania ayer fueron inexplicables. Primero por ir de negro, algo que nunca se hace salvo que sea de luto y que Isabel II se lo habría recriminado. El look amarillo pollito es absolutamente horrible y le queda mal".