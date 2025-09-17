Se revelan las llamativas primeras palabras de Donald Trump a Kate Middleton en su visita de Estado

El presidente de Estados Unidos y su esposa aterrizaron en Reino Unido en la noche del pasado martes 16 de septiembre

Cara a cara de Donald Trump, el rey Carlos III y Kate Middleton tras la polémica en Windsor y en medio de protestas

Compartir







Donald Trump y Melania han comenzado su segunda visita de Estado a Reino Unido con una bienvenida real del rey Carlos III, la reina Camila, Kate Middleton y el príncipe Guillermo en el Castillo de Windsor.

Los príncipes de Gales han sido los encargados de esperar al presidente de Estados Unidos y a su esposa junto al helicóptero Marine One -siendo la primera vez que Melania y Kate se dejan ver juntas públicamente-, mientras que los soberanos británicos esperaban a los Trump en las puertas del castillo.

Uno de los momentos más llamativos de la jornada ha estado protagonizado por el republicano y Middleton durante el saludo ceremonial, cuando Trump le ha espetado unas llamativas primeras palabras de las que se ha hecho eco la prensa británica.

PUEDE INTERESARTE Kate Middleton reaparece con un llamativo cambio de look y junto al príncipe Guillermo tras su vuelta al trabajo

Al bajarse del helicóptero, el mandatario se ha dirigido a la esposa del heredero al trono con un elogio casi inmediato: "Eres hermosa, tan hermosa", desatando la risa de la nuera del rey Carlos III.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Para la ocasión, la princesa de Gales ha lucido un vestido tipo abrigo en color burdeos de Emilia Wickstead que presentaba una silueta cruzada con botones en la parte delantera y cintura ajustada.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Como complementos, ha optado por unos tacones de ante con punta, el sombrero 'Neso' de Jane Taylor, un bolso de Chanel y unos pendientes de diamantes y rubíes. Aunque el gran protagonismo se lo ha llevado el broche, una joya que le regaló la Reina Madre a Lady Di por su boda con el entonces príncipe Carlos.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Los detalles de la visita de Estado

Tras el paseo en carruaje, los monarcas británicos y los Trump han almorzado en Windsor y visitado la tumba de la reina Isabel II en la capilla de San Jorge.

Por la noche se celebrará el tradicional banquete de Estado, al que también asistirán los príncipes de Gales, así como otros miembros de la familia real y ministros. Será entonces cuando Carlos III y Trump pronuncien sendos discursos.

El jueves, el político viajará a Chequers, la residencia de campo del primer ministro británico, Keir Starmer, para mantener con él una reunión antes de ofrecer una rueda de prensa conjunta. Será entonces cuando regrese a Estados Unidos.