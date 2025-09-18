España encabeza la subida en el precio de la luz en Europa: cuánto se va a incrementar nuestra factura

El IVA y el sobrecoste del apagón dispara la factura de la luz

Mientras que en buena parte de Europa el precio de la electricidad sigue bajando, en España se incrementa una vez más y nuestro país encabeza la subida en el precio de la luz.

El pasado mes de agosto, la factura de la luz que pagaron los hogares de nuestro país aumentó un 14,7% respecto al mismo mes del año pasado. Por el contrario, el recibo cayó en Francia (-13,6%), Italia (-4,9%), Portugal (-2,3%) o Alemania (-1,7%).

Para analizar esta subida, la cual se debería al aumento del IVA y al sobrecoste vinculado con el apagón, 'La mirada crítica' ha entrevistado en directo a Juan Cruz Peña, periodista econ�ómico.

Juan Cruz Peña, periodista económico: "La factura subirá entre 4 y 5 euros al mes"

"Ya habíamos alertado de esta subida. Por un lado teníamos el IVA reducido desde la guerra de Ucrania, pero esto desapareció e incrementa la factura en un 10%. Por otro lado, después del apagón, lo que está haciendo red eléctrica, que es quien controla el sistema, es aplicar lo que ellos llaman un sistema reforzado, que lo que hace es que tiene que tirar de unas fuentes de generación que son más caras. Pese a que tenemos más renovables y que el gas es más barato, en lugar de notar un abaratamiento en España lo que tenemos es una subida que se va a prolongar en los próximos meses", ha explicado.

Juan Cruz Peña ha querido destacar que fue "una gran irresponsabilidad que fue tumbar el decreto antiapagón porque era un decreto técnico que se tumbó por razones políticas y una de las cuestiones que venía a paliar era esta".

Ante la pregunta de Ana Terradillos de cuánto puede incrementarse la factura de la luz, Peña ha apuntado: "Se está hablando de que dependiendo de la factura pueden ser de unos cuatro o cinco euros cada mes. Serían unos 2.6000 millones de euros en total".