El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado hoy no tener "ninguna duda" de que la violación del espacio aéreo de varios países de la OTAN por parte de Rusia es una "provocación" y querer "jugar" con los nervios de los socios por lo que, en su opinión, la respuesta debe ser de "unidad y firmeza".

Albares se ha pronunciado así en declaraciones a 'La Sexta', recogidas por Europa Press, después de que la OTAN emitiera esta mañana un comunicado en el que responsabiliza a Rusia de los recientes incidentes que ha habido en Estonia con aviones rusos invadiendo su espacio aéreo.

La Alianza Atlántica ha advertido que defenderá con toda la fuerza cada centímetro de territorio después de que su secretario general Mark Rutte, haya señalado que las recientes acciones rusas que se están viendo son o "intencionales o de una incompetencia evidente".

"Unidad y firmeza" en la respuesta

A este respecto, José Manuel Albares ha sido tajante: "No tengo ninguna duda, es una provocación, ninguna duda, es querer jugar con nuestros nervios". Y ha añadido que tampoco tiene ninguna duda sobre cómo debe ser la respuesta: "unidad y firmeza".

En este sentido, ha explicado que esto mismo se lo ha trasladado ayer en Nueva York a sus colegas polaco, estonio y rumana y ha precisado que hoy hablará también con sus colegas danés, finlandés y noruego para trasladarles lo mismo.

"Pero no hay ninguna duda, son violaciones flagrantes del espacio aéreo de estos países, de su propia soberanía. Y son provocaciones, un juego de nervios, pero ni caer en la provocación ni caer en la inacción", ha advertido. Para el ministro, hay que mostrar "firmeza" y estar "preparados para defender" la seguridad de los españoles y los europeos, estando todos unidos.