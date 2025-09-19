Kaja Kallas ha recordado que es la "tercera violación" del espacio aéreo europeo por parte de aviones militares rusos

Rusia amenaza de nuevo: Cazas rusos violan el espacio aéreo estonio y obligan a la OTAN a intervenir

Compartir







La Alta Representante de Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, ha avisado de que la incursión de cazas rusos en el espacio aéreo de Estonia este mismo viernes es una "provocación extremadamente peligrosa" que sólo sirve para elevar aún más las tensiones en la región.

"La Unión Europea se solidariza plenamente con Estonia (...). Seguiremos apoyando a nuestros Estados miembro para que refuercen sus defensas con recursos europeos", ha dicho en un mensaje en redes sociales Kallas, quien también ha informado de que está en contacto constante con las autoridades estonias.

PUEDE INTERESARTE El ministerio de Defensa de Rumanía denuncia la invasión de su espacio aéreo por parte de drones rusos

La jefa de la diplomacia europea ha tachado así de "provocación extremadamente peligrosa" y recordado que es la "tercera violación" del espacio aéreo europeo por parte de aviones militares rusos, tras los sufridos la pasada semana por Polonia y Rumanía. "Putin está poniendo a prueba la determinación de Occidente. No debemos mostrar debilidad", ha zanjado la que fuera primera ministra de Estonia.

Von der Leyen pide a los líderes europeos aprobar con celeridad las nuevas sanciones

Se da la circunstancia de que este último incidente coincide con el día en que la Comisión Europea ha presentado su propuesta para una nueva ronda de sanciones contra el régimen de Vladimir Putin centrado en acelerar el veto a las compras de gas natural licuado (GNL) hasta el 1 de enero de 2027, pero que incluye también medidas contra su 'flota fantasma' para comercial con energías fósiles, contra plataformas de criptomonedas que utiliza Moscú para eludir las sanciones financieras.

PUEDE INTERESARTE Reino Unido responde a Rusia: despliega cazas en Polonia como mensaje claro tras las incursiones con drones

En este contexto, la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, ha instado a los líderes europeos a adoptar el que será el decimonoveno paquete de sanciones "rápidamente", ya que necesita del apoyo por unanimidad de los 27 para que salga adelante. "A medida que aumentan las amenazas, también lo hará nuestra presión", ha remachado la conservadora alemana.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Europa apoya a Estonia ante la última violación de nuestro espacio aéreo por parte de Rusia. Responderemos a cada provocación con determinación mientras invertimos en un flanco oriental más fuerte", ha asegurado Von der Leyen en otro mensaje en redes sociales tras conocerse el episodio de Estonia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Cazas rusos durante 12 minutos en Estonia

Tres cazas MIG-31 rusos han violado este viernes el espacio aéreo de Estonia, en un incidente "inaceptable" a juicio del Gobierno estonio y que ha obligado a desplegar varios aviones italianos integrados en la misión de la OTAN de vigilancia sobre el mar Báltico.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Los cazas irrumpieron "sin permiso" en el golfo de Finlandia, en torno a la isla de Vaindloo, espacio aéreo estonio y "permanecieron un total de 12 minutos", según sendos comunicados del Ministerio de Exteriores y de las Fuerzas Armadas de Estonia.

Según el Ejército estonio, los aviones rusos carecían de planes de vuelo y tenían desactivados los transpondedores para emitir datos. Tampoco mantenían ningún tipo de comunicación con los servicios de control de Estonia.