¿Qué países de la ONU reconocen el Estado palestino?

Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal han sido las últimas naciones en hacer este reconocimiento

El Ejército israelí confirma que sus tanques están entrando en la ciudad de Gaza: ya han muerto más de 65.200 palestinos

Compartir







Nueva York aguarda ya a la cumbre de la ONU que tendrá lugar este martes; un esperado encuentro en el que los principales líderes debatirán cuestiones geopolíticas clave como las últimas incursiones de Rusia en espacio aéreo de la OTAN o la guerra en Gaza, sobre la cual en las últimas semanas no han dejado de pronunciare distintos países reconociendo el Estado palestino.

España fue de las primeras naciones en hacerlo tras la ofensiva israelí, pero desde entonces otros tantos se han sumado a ese reconocimiento, apostando por también por la llamada ‘solución de dos Estados’.

Los países que han reconocido el Estado palestino

Este fin de semana, concretamente, se han unido al reconocimiento del Estado palestino los primeros países del G7: Reino Unido y Canadá.

También Australia o Portugal se han sumado recientemente a esa declaración.

En total, ya han reconocido el Estado palestino 151 naciones de las 193 que conforman la ONU; un movimiento conjunto simbólico al que se sumarán en las próximas horas otros siete gobiernos, incluido el de Francia.

Benjamin Netanyahu subraya que “no habrá un estado palestino”

Ante este movimiento conjunto en la ONU, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, recalca y reitera que "no habrá un estado palestino", acusando al mismo tiempo a los países que lo reconocen de recompensar a los terroristas de Hamás.

"Tengo un claro mensaje para los líderes que reconocen un estado palestino después de la terrible matanza del 7 de Octubre: estáis entregando una enorme recompensa al terrorismo", ha dicho concretamente Benjamin Netanyahu tras un vídeo que publicó en las redes sociales.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"No va a pasar. No habrá un estado palestino al oeste del Jordán", añadía el mandatario israelí en respuesta al reciente anuncio de Londres, Ottawa y Canberra.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"La respuesta a este reciente intento de imponernos un estado terrorista en el corazón de nuestra tierra se dará cuando vuelva de Estados Unidos. Esperen", subrayaba Netanyahu-

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

En esa línea, también el presidente israelí, Isaac Herzog, reaccionó al anuncio de Londres y sus aliados respecto al reconocimiento del Estado palestino, censurando igualmente sus posturas: "Tras las atrocidades del 7 de Octubre y mientras Hamás continúa con su campaña de terror, mientras retiene cruelmente a 48 rehenes en los túneles y mazmorras de Gaza, el reconocimiento hoy de un estado palestino por algunos países ha sido aplaudido por Hamás, para sorpresa de nadie", señalaba en un comunicado oficial.

"No va a ayudar a un solo palestino. No va a ayudar a liberar a un solo rehén. Y no va a ayudarnos a alcanzar ningún acuerdo entre israelíes y palestinos. Solo envalentona a las fuerzas de la oscuridad. Es un día triste para quienes buscan la verdadera paz", aseveró.