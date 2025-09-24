Los activistas propalestinos responsabilizan a Israel del acoso que están sufriendo los barcos de la Flotilla con ayuda a Gaza

España avisa a Israel que responderá a cualquier acción contra la Flotilla que va a Gaza

La Global Sumud Flotilla, una iniciativa para ayudar a Gaza, ha vuelto a sufrir un nuevo ataque con drones a la altura de Grecia. El grupo de activistas, que responsabiliza a Israel y sus aliados, ha informado la detección de "múltiples drones además de "interferencias en las comunicaciones y explosiones" en lo que ha definido de "operaciones psicológicas" e intimidatorias.

"Estamos presenciando estas operaciones psicológicas de primera mano, ahora mismo, pero no nos dejaremos intimidar", ha afirmado la flotilla a través de su canal de Telegram, pasada la 1.00 de la madrugada, hora local (medianoche, en hora española peninsular), advirtiendo de la detección de "múltiples drones, objetos no identificados lanzados, interferencias en las comunicaciones y explosiones".

La misión ha responsabilizado de estos hechos a "Israel y sus aliados", definiendo de "espantosos" los extremos a los que, afirma, llegan "para prolongar los horrores de la hambruna y el genocidio en Gaza". "Pero nuestra determinación es más fuerte que nunca. Estas tácticas no nos disuadirán de nuestra misión de entregar ayuda a Gaza y romper el asedio ilegal. No nos silenciarán. Seguiremos navegando", ha asegurado la flotilla.

Apenas dos horas antes, a través del mismo canal, la flotilla ha asegurado que, "más de 15 drones han sobrevolado el barco Alma a baja altitud, apareciendo aproximadamente cada 10 minutos" próximos a la embarcación blanco del segundo de los ataques con drones producidos cuando el grueso de la misión estaba atracada en el puerto de Sidi Bou Said de Túnez.

Los ataques con drones coinciden con la propuesta de Israel a los activistas para que desembarquen en un puerto israelí

Estos avisos han llegado en la misma jornada en la que la flotilla ha descartado la propuesta de Israel de atracar y transferir la ayuda desde el puerto de Ascalón, en Israel, y ha remarcado que se trata ésta de "una práctica recurrente" para obstruir y retrasar la entrega de asistencia humanitaria, al tiempo que ha alertado de posibles represalias contra la embarcación por su negativa.

Por su parte, Israel cree que esta respuesta de la flotilla refleja que su misión no es ayudar al pueblo de Gaza, sino "servir a (el Movimiento de Resistencia Islámica) Hamás" y ha advertido de que de persistir en su idea, tomarán "las medidas necesarias para impedir su entrada en la zona de combate y detener cualquier violación del bloqueo naval", aun prometiendo que empleará "todos los esfuerzos posibles para garantizar la seguridad de sus pasajeros".