España avisa a Israel que responderá a cualquier acción contra la Flotilla que va a Gaza

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha advertido a Israel de que España responderá a cualquier acto que "viole" la libertad de movimiento de la Flotilla Sumud, que se dirige a Gaza con ayuda humanitaria, su libertad de expresión y el derecho internacional.

A través de un comunicado, el ministro ha insistido en que la flotilla contará con toda la protección diplomática y consular y ha recordado que España suscribió la semana pasada una declaración conjunta con otros 15 países en la que se hacía un llamamiento "a la abstención" de todo acto ilegal o violento contra la Flotilla, y a respetar el derecho internacional y el derecho internacional humanitario.

En la declaración, España, Turquía, Bangladesh, Brasil, Colombia, Eslovenia, Indonesia, Irlanda, Libia, Malasia, Maldivas, México, Omán, Pakistán, Qatar y Sudáfrica manifestaban su inquietud por la situación de esta expedición, en la que participan activistas de estos países y que han sido objeto de ataques con drones. Y ya se avisaba de que la violación del derecho internacional y de los derechos humanos de los participantes en la Flotilla, incluidos los ataques contra los buques en aguas internacionales o detenciones ilegales, darían lugar "a la rendición de cuentas".

La flotilla denunció una ataque con drones en aguas tunecinas

Tras tener conocimiento del ataque con drones en aguas tunecinas, Albares dio instrucciones al embajador en Túnez para que contactara con los que viajan en la flotilla, investigara los acontecimientos y viera cómo podía ayudarles.

De la misma forma, el ministro exigió una investigación a las autoridades tunecinas sobre este ataque y ha redoblado la coordinación con los ministros de Asuntos Exteriores de países cuyos nacionales participan también en esta expedición.

La Flotilla partió de Barcelona a principios de septiembre, con el fin de "denunciar el genocidio en Gaza, romper el ilegal bloqueo en el mar" y exigir la apertura de las fronteras al paso de la "urgente ayuda humanitaria".

Por su parte, el eurodiputado de Comuns, Jaume Asens, ha solicitado formalmente al ministro de Transportes, Óscar Puente, que el Gobierno active los mecanismos necesarios para requerir el apoyo de la Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA) para proteger la flotilla rumbo a Gaza.

Israel no permitirá a la Flotilla pasar a "una zona de combate"

Es la respuesta al Ministerio de Exteriores de Israel, que ha advertido este lunes a la Global Sumud Flotilla, a la que ha acusado de estar al servicio del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), de que no permitirá que ningún buque entre "en una zona de combate activo" ni la "violación de un bloqueo naval legal".

"Si el deseo genuino de los participantes de la flotilla es entregar ayuda humanitaria, Israel pide a los barcos que, en lugar de servir a Hamás, atraquen en el puerto de Ascalón y descarguen allí la ayuda, desde donde será transferida rápidamente y de manera coordinada a la Franja de Gaza", ha indicado en un comunicado.

En este sentido, la cartera de Exteriores israelí ha instado a los integrantes de la iniciativa humanitaria, descrita por Israel como "flotilla yihadista de Hamás", a "no infringir la ley" y aceptar la propuesta de Israel "de transferir pacíficamente" a territorio israelí cualquier ayuda hacia Gaza.

La Global Sumud Flotilla denunció el domingo la presencia de "múltiples drones" en las inmediaciones de sus embarcaciones que navegan en aguas internacionales rumbo a la Franja de Gaza. Unos 300 voluntarios de hasta 44 países integran este esfuerzo para llevar ayuda humanitaria al enclave palestino.