Adiós a Verónica Echegui, la icónica 'Juani' que logró cumplir su sueño antes de morir

El mundo del cine está de luto. La reconocida actriz Verónica Echegui ha fallecido este pasado domingo 24 de agosto a los 42 años de edad.

Así lo ha confirmado Unión de Actores y Actrices a través de su perfil de la red social X -antes Twitter- con el siguiente mensaje: "Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años. Descansa en paz". La capilla ardiente ha quedado ya instalada en el Tanatorio de La Paz en Madrid.

Según ha informado 'El Mundo', había estado ingresada en los últimos días en el Hospital 12 de Octubre de Madrid debido a una enfermedad.

Nacida como Verónica Fernández de Echegaray, su legado en cine, teatro y televisión ha marcado el panorama cultural en España.

Verónica irrumpió en la industria en 2006, protagonizando 'Yo soy la Juani', trabajo que le valió una nominación al Goya a Mejor Actriz Revelación. Su carrera continuó con películas como 'El patio de mi cárcel' y 'Katmandú, un espejo en el cielo', por las que también fue postulada en los Goya.

Como actriz secundaria, su papel en 'Explota Explota' le otorgó otra nominación al Goya y le consiguió el premio Feroz a Mejor Actriz de Reparto. También fue galardonada con el Gaudí a la Mejor Actriz Secundaria por 'La ofrenda'.

El cabezón de la Academia de las Artes y las Ciencias llegó por fin en 2022 con el cortometraje 'Tótem loba', en el que ejerció como directora y por el que recibió el Goya al Mejor Cortometraje de Ficción.

Desde pequeña decidió que quería ser actriz, y tras terminar el instituto se presentó a la Real Escuela Superior de Arte Dramático. Para acercarse al mundo profesional, eligió el apellido artístico Echegui por considerarlo más práctico y distintivo que su apellido de nacimiento.

Con más de dos décadas de carrera, Verónica construyó una filmografía con participaciones memorables en comedias, dramas y adaptaciones literarias, posicionándose como una de las intérpretes más versátiles del cine español actual.

Su última aparición en pantalla fue en la serie 'A muerte', de Dani de la Orden, estrenada el pasado mes de febrero.