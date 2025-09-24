En cuestión de segundos, la potencia destructora del supertifón arrasa cristaleras y negocios

Los estragos del supertifón 'Ragasa': los muertos rozan la veintena en Taiwán

El azote del tifón ‘Ragasa’ continúa dejado un rastro de destrucción. Es el más potente registrado este año y está paralizando Hong Kong y el sur de China. Hay vientos huracanados de 200 km/h, lluvias torrenciales e inundaciones, que solo en Taiwán dejan ya 17 muertos y varios desaparecidos, como cuenta en el vídeo Laura Echevarría.

La marejada ciclónica de ‘Ragasa’ golpea la costa de Hong Kong y también a los imprudentes a la caza de un selfie. Las impresionantes riadas provocadas por la lluvia y el desbordamiento de un lago han arrasado localidades enteras. Algunos habitantes esperan ser rescatados en medio del agua.

En cuestión de segundos, la potencia destructora del supertifón arrasa cristaleras y negocios como el de un restaurante, momentos de angustia que recogieron los trabajadores con sus móviles.

Las olas también llegaron a irrumpir en la recepción de un hotel, inundado al instante, con el agua entrando por las dos fachadas y arrastrando a los trabajadores.

Casi dos millones de personas evacuadas

Las autoridades habían evacuado de forma preventiva a más de 1,89 millones de residentes de las zonas potencialmente más afectadas de la provincia, de unos 127 millones de habitantes, y mantiene activadas la alerta naranja por tifón y la roja por marejada ciclónica.

Casi una cuarta parte de las evacuaciones se produjeron en la ciudad de Shenzhen, un punto neurálgico industrial que desplazó a 400.000 personas en zonas de riesgo,

Además mantiene cerrado su aeropuerto, el cuarto de mayor tráfico en China, desde el martes por la noche.

Al menos 17 muertos en Taiwán

En Taiwán, las inundaciones registradas en Hualien tras el paso de 'Ragasa' han causado la muerte de al menos 17 personas, mientras que numerosas continúan desaparecidas, después de que los rescatistas encontrasen con vida a 135 vecinos en las últimas horas.