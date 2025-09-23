El otoño ha llegado a la Península con cambios significativos y notables variaciones térmicas

La Aemet pone fecha a la vuelta del calor tras el frío y las lluvias: se podrán superar los 30 grados

España ha entrado de lleno en el otoño con un cambio notable de las temperaturas. Hasta el miércoles la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología es que la situación continúe con “ambiente fresco con chubascos en Baleares, el extremo norte y sur peninsular”, algunos “de fuerte intensidad y con tormenta”. El jueves vuelve el “ambiente cálido”, pero para finales de semana la AEMET advierte de la llegada del “huracán Gabrielle”.

Por el momento, tal como inciden, “aún hay incertidumbre” sobre su desarrollo, pero se espera que pueda “dejar mala mar, lluvias y vientos fuertes en el oeste peninsular”.

La llegada del huracán Gabrielle a la Península

Tal como detalla la AEMET, será el viernes cuando el huracán Gabrielle llegue a las Azores. Después, explican, “dejará de ser huracán”, llegando así a la Península “como borrasca”, algo que, precisan, es “relativamente habitual en otoño”.

En su recorrido, Gabrielle ya ha hecho sentir sus efectos en las costas estadounidenses, –específicamente en Bermudas–, llegando a alcanzar la categoría 3 en la escala de Saffir-Simpson con registros que apuntan a vientos de hasta los 195 kilómetros por hora.

Según su trayectoria, se espera que pueda impactar, ya como borrasca, en el noroeste peninsular en el fin de semana. Por ello, los meteorólogos permanecen muy pendientes de cómo evoluciona y el recorrido que sigue y proyecta.

A ese respecto, se espera que Gabrirelle siga ganando intensidad en su camino, sin descartarse que llegue al nivel 4 a partir del jueves, cuando se espera su camino hacia las Azores. No obstante, se espera que sea entonces cuando empiece a debilitarse, llegando como tormenta subtropical para, posteriormente, iniciar su “transición extratropical”.

"En estos momentos la mayoría de los escenarios acercan a Gabrielle al noroeste peninsular de cara al fin de semana, en principio como borrasca”, señala Samuel Biener, de Meteored, señalando que no se descarta tampoco que el fenómeno mantenga algún rasgo tropical.

Incertidumbre aún sobre los efectos de Gabrielle en España

A la espera de su avance, los expertos insisten en que los pronósticos aún son cautos. La propia AEMET subraya que “aún hay incertidumbre” sobre sus efectos y desde Meteored coinciden: Gabrielle llegaría como borrasca y tendría efectos similares a los de una depresión atlántica, es decir, viento, temporal marítimo en el norte y lluvias. Antes de ello favorecerá la entrada de aire cálido, lo que provocará un notable repunte de las temperaturas.