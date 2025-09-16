El otoño meteorológico será más cálido de lo normal en toda España

El otoño meteorológico, el trimestre que abarca septiembre, octubre y noviembre, será más cálido de lo normal en toda España y poco probable que sea lluvioso, tras el verano más caluroso de la serie histórica que arranca en 1961, por encima del de 2022, hasta ahora el más cálido.

En rueda de prensa para presentar el avance prediccional del otoño y un análisis climático del verano, Rubén Del campo, portavoz de Aemet, ha incidido en el pronóstico para la estación otoñal: "Se prevé un escenario dominado por temperaturas superiores a lo habitual en todo el país, con una probabilidad del 60-70 por ciento en la península y Baleares y del 50 por ciento en Canarias".

Con las precipitaciones, la "incertidumbre es aún mayor"

En cuanto a las precipitaciones, Del Campo precisa que la "incertidumbre es aún mayor": Los modelos señalan que es "poco probable" que el otoño sea especialmente lluvioso, sobre todo en el oeste y centro peninsular, así como en Canarias.