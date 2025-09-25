Antonio Rodríguez 25 SEP 2025 - 15:36h.

El accidente mortal se produjo en el interior de uno de los edificios de la Universidad Potífica de Comillas.

Los Javis estaban rodando su última película: durante los preparativos, el figurante tropezó junto a una escalera

ComillasDurante el rodaje de la última película de Los Javis se ha producido la muerte de una de las personas que trabajaban en el equipo de grabación. En concreto, la de un hombre de 78 años que realizaba las funciones como figurante mientras trabajaban en uno de los edificios de la Universidad Potífica de Comillas.

Según explican fuentes conocedoras del suceso a 'Europa Press', la víctima falleció tras tropezar y caer por las instalaciones donde se grababa la película. Tras el terrible accidente, el figurante fue desplazado hasta el hospital. Unos hechos que ocurrieron a principio de mes, en concreto el pasado 1 de septiembre, pasadas las 14:30 horas.

La muerte del figurante durante el rodaje

Hasta la Universidad Potífica de Comillas, que era el lugar que se había alquilado por el equipo de Los Javis para el rodaje de la película, se desplazó una dotación del 061. El siniestro se produjo en el interior de uno de los edificios, al parecer junto a una escalera y en un área muy próxima a la zona donse se encontraba el equipo de maquillaje.

La mortal caída del fallecido se produjo en un momento de preparativos previos a la filmación, según apuntan fuentes cercanas. Por otro lado, a consecuencia de la caída, el hombre precisó asistencia sanitaria con urgencia y fue trasladado en ambulancia hasta el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander, donde falleció días después.