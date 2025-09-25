Esperanza Buitrago 25 SEP 2025 - 12:23h.

Byron Haddow murió en la piscina de la villa de hotel donde se alojaban en Bali

La dirección del hospital indonesio niega las acusaciones de tráfico de órganos

Byron Haddow, un turista australiano, murió el pasado mayo en la piscina de un hotel en Bali, donde pasaba sus vacaciones con un amigo. La familia ha denunciado que las autoridades les devolvieron el cuerpo de su hijo sin corazón.

El chico, de 26 años, fue hallado en la piscina de la villa del hotel donde se alojaban junto a un amigo. Su muerte ha estado rodeada de sospechas para la familia desde el principio.

En primer lugar, porque dejaron salir de Bali sin interrogar a las tres personas que estuvieron con el joven australiano. Y también porque, según han denunciado su madre, Chantal Haddow, a la cadena ABC, les devolvieron el cadáver sin corazón.

"Cuando me enteré de que lo habían devuelto sin corazón, me sentí profundamente mortificada", ha dicho la mujer. "No sabía cómo procesar eso".

El ADN debe confirmar que es el corazón de Haddow

El abogado de la familia ha explicado que les cobraron 700 dólares para devolverles el corazón. El cuerpo de Byron Haddow llegó a Australia un mes después de su muerte. El corazón, del que aún esperan los resultados de las pruebas de ADN para confirmar que es el suyo, otro más más tarde, en agosto.

Desde Indonesia niegan un posible tráfico de órganos. El director del hospital Prof. Ngoerah de Bali, Made Darmajaya, aseguró que la autopsia siguió "el procedimiento habitual" y que el corazón se envió después porque tuvo que ser examinado más tiempo para responder a pruebas solicitadas por la Policía.

"Tras completar todos los exámenes, el corazón de Byron fue devuelto a Australia. La repatriación del corazón se llevó a cabo después de que el cuerpo regresara a su país", ha explicado el doctor en una rueda de prensa en el centro médico.

"El tiempo requerido para estos exámenes es más largo", dijo, según la agencia EFE. "En nombre del hospital Prof. Ngoerah, afirmo que los rumores sobre tráfico de órganos son falsos”, ha asegurado el director del centro hospitalario.

Los resultados de la autopsia

El examen forense hecho Bali concluyó que había altos niveles de alcohol en el organismo del joven, junto con un antidepresivo.

También presentaba “hematomas en la frente izquierda, el párpado derecho y la rodilla derecha del hombre debido a un traumatismo contundente".

El informe añadió que el trauma "no fue fatal" pero combinado con el alcohol y los antidepresivos "podría haber debilitado aún más" a Haddow. Su familia no cree que muriera ahogado en la piscina.

Bali es el principal destino turístico en el extranjero para los australianos. En 2024 viajaron allí casi 1,7 millones de personas del país oceánico -lo que representa más de 26% del total de turistas extranjeros llegados a la isla-, según cifras oficiales.