Netanyahu acusa de antisemitismo al Tribunal Penal Internacional por declararlo criminal de guerra

Benjamin Netanyahu, aliado de Trump, viaja a Nueva York, según dice para llevar "la verdad" de Israel a la Asamblea General de Naciones Unidas. Antes de volar ha criticado a los países que le han presionado reconociendo al estado palestino. Afirma que nunca aceptará la solución de los dos estados.

La anécdota, no menor, está en la ruta que ha tenido que hacer el avión de Netanyahu para evitar el espacio aéreo europeo.

Lo normal es que desde Tel Aviv a Nueva York, el avión cruzase por Europa, cerca de la Península, pero ha hecho un desvío. Si hubiese tenido algún problema durante el vuelo que hubiera forzado un aterrizaje en nuestro país, Netanyahu podía haber sido detenido y llevado hasta el Tribunal Internacional de la Haya.

No a los dos Estados

Antes de su llegada a la ONU, Netanyahu ya la dado pistas del mensaje que iba lanzar en la misma. Dejará claro que el Estado palestino "no sucederá", al menos bajo su mandato, condenará en la Asamblea General de la ONU a quienes quieren dar "a los asesinos, violadores y quemadores de ni�ños" un Estado "en el corazón de Israel".

"Diré nuestra verdad: la de los ciudadanos de Israel, la de los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel FDI, la de nuestro Estado", ha sentenciado.