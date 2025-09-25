Los asesinos de las tres jóvenes muertas en Argentina cavaron el pozo donde fueron encontradas antes del crimen

Continúan las investigaciones del brutal asesinato de las tres jóvenes en la ciudad argentina de Florencio Varela. Los nuevos datos revelan que el pozo donde fueron encontrados lo cuerpos sin vida de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Morena Gutiérrez, fue cavado previamente al asesinato.

Según ha confirmado el ministro de Seguridad Javier Alonso, fue un plan meticuloso ya que la banda narco llevó a cabo para tratar de lograr la impunidad tras el crimen. En una entrevista para ‘Radio Splendid’, confirmó que el pozo lo habían cavado previamente a cometer el crimen: “La verdad es que es una indignación la forma en la que se encontraron a las chicas: estaba hecho para que queden impunes. El poco que hicieron, cómo las enterraron y el estado en el que estaban los cuerpos”.

“Nosotros tenemos aproximadamente 1.500 casos de búsquedas de personas desaparecidas al mes. Cuando vemos que es un caso más complejo, ahí pasa a la DI. Cuando vimos que la camioneta estaba adulterada entendimos que fue premeditado. Vimos que tenía un techo de vidrio y una llanta diferente: con eso la identificamos. Empezamos a buscarlas por todos lados y vimos que Varela entró, pero no salió”, según informan medios como 'Clarín'.

El pozo estaba tan profundo que ni los perros pudieron identificarlo

A través de un rastreo de teléfonos móviles, pudieron seguir el rastro del vehículo. Cuando los investigadores llegaron a la ciudad argentina donde fueron encontradas las jóvenes muertas, detectaron un olor a cloro. "Había dos personas limpiando la casa, otras personas asustadas que pensaron que los iban a matar”. Siguiendo la reconstrucción de los agentes a cargo de la investigación, se dieron cuenta de que fue un crimen planificado.

Entonces, Alonso explicó que el pozo “estaba muy profundo, tanto que los perros no encontraron rastros”. "Nuestra hipótesis es que era una base logística: ellos tenían una venta que era a través del narco menudeo con mochilas. Y tienen estas bases donde reservan mayorista. Eligieron Varela porque les quedaba mejor"