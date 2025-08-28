La Policía de Argentina ha detenido a un asesino en serie que mataba a personas sin hogar, los descuartizaba y carbonizaba sus cuerpos

Tras inspeccionar la vivienda del detenido se ha encontrado material genético de cuatro personas diferentes

San Salvador de Jujuy, ArgentinaLa localidad argentina de San Salvador de Jujuy continúa consternada tras conocerse los crímenes cometidos por Matías Jurado, un asesino en serie que ha sido detenido tras ser acusado de matar a varias personas en situación de vulnerabilidad. Policías e investigadores argentinos de la provincia norteña de Jujuy han encontrado material genético correspondiente a una cuarta persona en el domicilio de un hombre de 37 años en cuya vivienda ya se habían identificado restos de otras tres personas en los últimos días, según informaron fuentes judiciales e informa EFE.

Distintos equipos especializados en San Salvador de Jujuy, capital de la provincia argentina de Jujuy, han realizado varios rastreos en el domicilio del detenido y han encontrado un nuevo perfil genético. Los restos fueron hallados en la vivienda domicilio de Matías Jurado, ya imputado por el asesinato de otras dos personas.

Los restos hallados pertenecerían a personas en situación de vulnerabilidad

Los análisis de los primeros restos hallados apuntan a que las pruebas recabadas podrían pertenecer a Jorge Omar Anachuri, de 68 años, y Sergio Sosa, de 25 años, por cuyos asesinatos fue imputado Matías Jurado, con el cargo de "homicidio agravado por ensañamiento".

Los otros dos perfiles hallados están, al momento, pendientes de identificación, según confirmó este miércoles a EFE el fiscal regional Guillermo Beller, quien se encuentra a la espera de los informes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que el pasado 18 de agosto se sumó a la investigación del caso.

Se ha descartado, no obstante, la coincidencia de estas dos nuevas muestras con Carlos González (60 años), Juan José Ponce (51) y Miguel Ángel Quispe (60), tres personas sin techo que al momento continúan desaparecidas en San Salvador de Jujuy, Argentina.

El 'modus operandi' de este asesino en serie

Según detalló el fiscal a EFE, Matías Jurado captaría a personas en situación de vulnerabilidad que se encontraban viviendo en la calle. Tras entablar una relación de confianza con ellos, el detenido atraía a su domicilio a las víctimas ofreciéndoles trabajos circunstanciales o bebidas alcohólicas para después matarles y ocultar sus cadáveres.

El pasado 6 de agosto, el imputado, quien se encuentra detenido, se declaró inocente ante el fiscal. Sin embargo, era un sobrino de Matías Jurado de 16 años que convivía con él el que lo acusaba de estas muertes en el domicilio.

El adolescente que convivía con el hombre detenido declaró ante el fiscal que su tío mataba a las víctimas en el domicilio, los descuartizaba y posteriormente carbonizaba sus cuerpos para descartar los restos en bolsas de basura.

Los trabajos de los investigadores

Al recabar la información y el testimonio del sobrino, el cuerpo de criminalística de Jujuy y un equipo de Gendarmería junto perros adiestrados y georradares trabajaron en la zona donde se encuentra la vivienda de Matías Jurado con el fin de encontrar cualquier resto humano.

Por último, el EAAF llevó a cabo nuevas excavaciones, tras las cuales la Justicia dio por terminada las tareas de rastreo para concentrarse por en el cotejo de las más de 200 elementos recabados, entre los que se encuentran restos orgánicos como tejidos, sangre y fragmentos óseos, además de sierras y más herramientas cortantes.