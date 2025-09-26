Elías Bendodo (PP) señala que a Pedro Sánchez "le da igual" la Flotilla y lo que pasa en Gaza: "Lo ve como una oportunidad electoral"

El análisis de Carlos Franganillo sobre el buque español que ayudará a la Flotilla: "Israel ha dicho que no permitirá que alcance su objetivo"

El buque Furor zarpaba en la madrugada de este viernes desde el puerto de Cartagena, en la Región de Murcia, para dar escolta a la Global Sumud Flotilla que pretende llevar ayuda humanitaria a Gaza. Junto a barcos italianos, vigilará el avance de la expedición.

El Furor es un barco de última generación que cuenta con una tripulación de 51 personas y que fue entregado a la Armada en enero de 2019. Ahora mismo, la Flotilla se encuentra en Grecia, concretamente al sur de Creta, y ya ha tenido algún que otro incidente.

¿Y qué ocurre si ataca Israel?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha descartado cualquier enfrentamiento, incluso en el caso de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenase atacar a la Flotilla cuando se acercase a aguas territoriales israelíes.

En una entrevista con la cadena CNN, cuestionado sobre si puede convertirse en una confrontación con las fuerzas de Israel, el jefe del Ejecutivo ha reiterado que "no, no. Lo único que haríamos sería rescatar a los miembros de nuestra Flotilla, solo para ofrecer esa seguridad".

En términos similares se ha pronunciado, esta mañana en Bilbao, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien ha destacado que la flotilla lleva ciudadanos españoles y, "como lleva ciudadanos españoles", le van a dar "la asistencia consular que necesiten, si es que es precisa". Ha añadido que el buque que ha enviado al Gobierno se encargará no solo de la escolta de la Flotilla sino también del salvamento y el rescate".

Por otra parte, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha dicho confiar en que el envío del buque Furor "genere unas ciertas garantías" y actúe como "elemento disuasorio" ante una posible actuación de Israel para impedir su llegada a puerto.

Bendodo dice que a Sánchez "le da igual"

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del Partido Popular, Elías Bendodo, ha asegurado este viernes que a Pedro Sánchez "le da igual" la Flotilla y lo que pasa en Gaza, ya que, a su juicio, "todo esto lo ve como una oportunidad electoral" para "movilizar a su electorado de izquierdas, que lo tiene absolutamente desmovilizado".

"Le da igual lo que pase en Gaza, él lo ve como una oportunidad política. Su supervivencia política la ha atado a esto, y es un gran error", ha manifestado, para añadir que "la ventaja es que Sánchez ya no engaña a nadie".

Según el dirigente del PP, Sánchez se dedica a hacer "guiños" para intentar "reconducir el abandono de su propio electorado" pero "no le interesa lo que sucede en Gaza". "Y ve lo de la Flotilla y lo que sucede en Gaza como una oportunidad política. Y eso es una vergüenza porque el sufrimiento que están pasando las familias en Gaza, Sánchez la utiliza como una oportunidad política. Esa es la realidad", ha abundado.

En cuanto a si considera que lo que está ocurriendo en Gaza es un genocidio o no, Bendodo ha apuntado que "todos los días" le hacen la "misma pregunta" pero él cree que solo un tribunal internacional puede decir si se trata de un genocidio.