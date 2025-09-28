La reportera de Informativos Telecinco en Ucrania, Lara Escudero, ha vivido en primera persona los ataques rusos en Ucrania

En Kiev, la defensa antiaérea ha pasado toda la noche interceptando drones y misiles tras el ataque ruso

Ucrania ha vuelto a sufrir esta madrugada un ataque masivo por parte de Rusia. En Kiev ha sido imposible dormir, como ha podido comprobar la reportera de Informativos Telecinco en la zona, Lara Escudero.

En Kiev, la defensa antiaérea ha pasado toda la noche interceptando drones y misiles tras el ataque ruso.

Cuatro muertos tras el ataque de las fuerzas rusas sobre Kiev

Al menos cuatro personas han muerto y otras diez han resultado heridas como consecuencia de un ataque de las Fuerzas Armadas de Rusia sobre Kiev, la capital ucraniana, en particular sobre el distrito de Solomiansk

Entre los fallecidos hay una menor de edad, ha informado el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania. El ataque ha caído sobre una veintena de localizaciones de seis distritos de la capital ucraniana sobre las 5:45, hora local.

Otras treinta personas han resultado heridas debido a estos ataques que han caído sobre Belotserkiv, Obujov, o Borispol, entre otros distritos, que el presidente Volodimir Zelenski ha calificado como "masivos".

"Un ataque terrorista deliberado y selectivo contra ciudades comunes", ha denunciado Zelenski, quien ha cifrado en "en casi 500" los drones y en más de 40 los misiles que Rusia ha utilizado durante doce horas para disparar no sólo contra Kiev sino contra otras localidades como Jmelnitski, Sumi, Nikolaev, o Chernígov.

Zelenski ha afirmado que Rusia puede continuar esta guerra gracias a los réditos de la venta de energía, en clara alusión a los aliados de Kiev para que terminen de cortar el suministro, al tiempo que ha hecho un guiño al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por sus esfuerzos para "detener cualquier importación rusa".