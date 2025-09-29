El alcalde de Nueva York, Eric Adams, denuncia falta de fondos y presión mediática en su retirada

El demócrata Zohran Mamdani, favorito en las encuestas, acusa a Trump de intentar influir en las elecciones

El actual regidor de Nueva York, Eric Adams, ha anunciado que pone fin a su carrera por la reelección cuando restan poco más de cinco semanas para los comicios. Adams había decidido presentarse como independiente tras la victoria en las primarias demócratas del candidato Zohran Mamdani, de marcado perfil progresista y que lidera los sondeos.

"A pesar de todo lo que hemos logrado, no puedo seguir con mi campaña a la reelección. Las constantes especulaciones sobre mi futuro en medios de comunicación y la decisión de la Junta Financiera de Campañas (municipal) de retener millones de dólares han afectado a mi capacidad de recaudar los fondos necesarios para una campaña seria", ha explicado Adams en un vídeo publicado en X.

Un mandato para los "marginados"

El alcalde ha reivindicado que impulsó una gestión "para los marginados, los abandonados y los traicionados por el Gobierno", aunque ha reconocido que no puede mantener la candidatura. También ha asegurado que "ha sido un honor ser vuestro alcalde y puedo decir con orgullo que la victoria de hace cuatro años se ha materializado en acciones que han hecho de esta una ciudad mejor".

Posibles movimientos en su futuro político

El nombre de Adams suena para un eventual cargo de designación presidencial, después de reunirse en Florida con el asesor de Trump Steve Witkoff. Se especula con que podría haberle ofrecido el puesto de embajador en Arabia Saudí.

La retirada del actual alcalde allana el camino para Andrew Cuomo, exgobernador demócrata de Nueva York y ahora aspirante independiente, que cuenta con el apoyo del presidente Donald Trump. No obstante, los sondeos otorgan a Mamdani entre 15 y 20 puntos de ventaja sobre Cuomo de cara a la cita electoral del 4 de noviembre, y aún más distancia frente al candidato republicano, Curtis Sliwa.

Trump intensifica su presión

El mandatario estadounidense ha intervenido de manera reiterada en la campaña, con mensajes que instaban a Adams y a Sliwa a renunciar, y advirtiendo de que podría "tomar" Nueva York o recortar su financiación federal si Mamdani, socialista declarado, gana las elecciones.

En respuesta, Mamdani publicó en su cuenta de X que "el inquilino de la Casa Blanca y sus donantes multimillonarios podrán influir en las acciones de Adams y Cuomo, pero no decidirán estas elecciones".

Mamdani celebra un "nuevo día"

El candidato demócrata reaccionó al anuncio de Adams con un vídeo en redes en el que proclamó que "se avecina un nuevo día". "En poco más de cinco semanas, pasaremos la página de la política del gran dinero y las pequeñas ideas y ofreceremos un gobierno del que todos los neoyorquinos puedan estar orgullosos", ha asegurado.

Al mismo tiempo, criticó que Adams haya convertido la ciudad en un lugar "casi imposible para quienes la consideran su hogar" por la escalada de alquileres y los recortes en bibliotecas y escuelas, recordando que "hace cuatro años, se presentó con la promesa de ofrecer seguridad y justicia a la clase trabajadora de Brooklyn, y de llevar las voces de los barrios periféricos al Ayuntamiento".