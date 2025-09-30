Esperanza y cautela ante el plan de paz para Gaza, a la espera de la respuesta de Hamás

Alberto Rosa 30 SEP 2025 - 17:17h.

Ocho países musulmanes han mostrado su apoyo al plan, mientras que la Yihad Islámica lo rechaza firmemente

La lista de países que apoyan a Donald Trump en su propuesta de acuerdo de paz en Gaza: “Hay que poner punto final a tanto sufrimiento”

Donald Trump y Benjamin Netanyahu protagonizaron este lunes el anuncio de un plan de paz para Gaza impulsado por Estados Unidos y apoyado por el primer ministro israelí. Aún pendientes del “Sí” de Hamás, la comunidad internacional ha reaccionado ya al planteamiento de Trump.

Israel ha amanecido con la esperanza de poner fin al conflicto con un plan que el país hebreo también ve con cautela. La propuesta incluye un alto el fuego inmediato, la retirada gradual de las tropas israelíes (aunque sin especificar cuando), la liberación de rehenes de Hamás a cambio de presos palestinos y la llegada de ayuda humanitaria.

También contempla un gobierno de transición para Gaza sin la participación de Hamás tutelado por el propio Trump y una “junta de paz”, y abre la puerta a la posibilidad de un futuro Estado palestino, algo que Netanyahu ha negado que hayan acordado, asegurando que la creación del Estado palestino “ni siquiera está escrito en el acuerdo”.

Hamás, bajo la presión de los países árabes

Hamás está bajo la presión de Catar y otros países árabes para que dé el “Sí” al acuerdo. El grupo islamista ha señalado que lo estudiará “con buena fe”, aunque alguno de sus portavoces no oculta su malestar al denunciar que el plan antepone los intereses de Israel, según recoge ‘El Mundo’.

No obstante, CBS News ha informado a primera hora de esta tarde que Hamás se inclina a aceptar los términos de la propuesta estadounidense y que su respuesta será transmitida este miércoles a Egipto y Catar. La cadena cita fuentes "próximas" al proceso.

Egipto y Catar, mediadores en la guerra de Gaza, han confirmado que han entregado a Hamás el plan, sin embargo, el grupo palestino aún no se ha pronunciado.

Tal y como recoge EFE, El portavoz de Catar, Majed al Ansari, indicó que Hamás aún necesita tiempo para analizar la propuesta. “Aún es temprano para hablar de una respuesta, pero somos optimistas. Este es un plan integral y estamos en contacto y seguiremos con esos contactos con la reunión de esta noche”, dijo.

De hecho, los Ministerios de Exteriores de ocho países musulmanes (Turquía, Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Pakistán, Indonesia y Egipto–, han aplaudido la propuesta. En un comunicado conjunto recogido por este medio, en el que han valorado que aborde la reconstrucción del enclave y que evite "el desplazamiento del pueblo palestino".

La Yihad rechaza la propuesta

Irán, por su parte, se mantiene en silencio hasta que se pronuncie Hamás. “Acabamos de ver el plan esta tarde y estamos esperando a ver la reacción de Hamas y los palestinos al respecto”, dijo el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí.

La única oposición firme al plan hasta el momento es la de la Yihad Islámica, que considera que el plan �“es una receta para continuar la agresión contra el pueblo palestino”, recoge EFE.

Lo cierto es que no es la primera vez que a los israelíes les llega la noticia de un posible fin de la guerra y la vuelta de sus familiares. Ha habido varias iniciativas fracasadas anteriormente que derivaron en incumplimientos de alto el fuego y vuelta a los ataques.

Netanyahu presume que el plan propuesto por Trump incluye los objetivos de Israel

Esta vez, en cambio, el apoyo directo de Trump y de los países árabes le da a los israelíes la esperanza de que esta vez se cumpla con éxito. Netanyahu presume que el plan propuesto por Trump cumple con los objetivos marcados por Israel: recuperará los rehenes, desmantelará la capacidad militar de Hamás y garantizar que Gaza no vuelva a ser una amenaza para el país hebreo.

En el plano político interno, los partidos ultraortodoxos apoyan el plan de Trump, mientras el ministro ultranacionalista Bezalel Smotrich define como "error histórico que da la espalda a todas las lecciones del 7 de octubre", según informa ‘El Mundo’.

Hamás, por su parte, se enfrenta a un dilema: aceptar la propuesta significaría entregar rehenes y armas, lo que debilitaría su estructura, pero rechazarla podría ser percibido como responsable de prolongar el sufrimiento de los gazatíes y confrontar a la presión internacional.