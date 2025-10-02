Gen Z 212, el grupo que lidera las protestas en Marruecos: quiénes son y qué piden

Esperanza Calvo 02 OCT 2025 - 22:06h.

Los jóvenes marroquís han salido a la calle para pedir hospitales y mejoras en la educación o acabar con el gasto en el Mundial 2030

Dos muertos por herida de bala de la Gendarmería de Marruecos en el quinto día de potestas juveniles: denuncian que atacaron un cuartel

El Gobierno de Marruecos ha elevado este jueves a tres los la cifra provisional de fallecidos en las protestas convocadas desde el fin de semana para reclamar mejoras sociales para los jóvenes, en las que tanto el Ministerio del Interior como la Fiscalía han asegurado que se están produciendo actos de vandalismo que pueden conllevar penas de hasta cadena perpetua. Informa en el vídeo Antonio Lasso.

Esos jóvenes que tomas las calles piden más hospitales, mejoras en la educación y claman contra el gasto en los estadios que se preparan para el Mundial de Fútbol de 2030, que se celebrará conjuntamente con España y Portugal. Las autoridades marroquíes, que no ven fin a esa escalada de violencia, dicen que ofrece diálogo, pero eso no parece suficiente para apagar el movimiento Gen Z 212, en alusión al prefijo telefónico del país.

La gendarmería marroquí reconoce haber disparado contra tres jóvenes; sus cadáveres yacen en el suelo. Los acusa de querer asaltar una comisaría cerca de Agadir, para hacerse con armas. Pero las imágenes de su agonía y el sonido de las balas han sido retransmitidas en directo a través de las redes sociales. Ha sido como echarle gasolina al fuego a estas protestas protagonizadas por la conocida como generación Z. "Población joven, desde adolescentes hasta bien entrada la veintena", describe Alberto Bueno, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Granada.

El 41% de la población marroquí tiene menos de 25 años y más de la mitad están en paro. Comenzaron a salir a la calle de forma pacífica contra los recortes en sanidad. Ahora, se han ido radicalizando. "Ha derivado a otras cuestiones como la corrupción o en qué invierte el país, donde aparece la cuestión del Mundial de Fútbol, que por otro lado es un tema que sería muy apetecible para la gente joven y precisamente son los que rechazan este tipo de gasto", apunta Bueno.

Ese rechazo se ha ido transformando en ira, con imágenes de una sede del Ministerio de Justicia en llamas. También vandalismo contra comercios y sucursales bancarias. En las redes, los convocantes de las marchas piden calma y recuerdan a los manifestantes que al gobierno le interesa desprestigiar estas protestas agitando el miedo al caos.