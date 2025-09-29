Exigen demandas sociales centradas en la reforma de la educación y la sanidad y la lucha contra el desempleo juvenil

Se estima en 100 el número de detenidos, pero las autoridades no han proporcionado datos oficiales

RabatInsólitas y masivas protestas en Marruecos. Los que se manifiestan son estudiantes, jóvenes y colectivos sociales que han sido duramente reprimidos. Se movilizan contra el gobierno de Mohamed IV y reclaman más derechos, más escuelas y hospitales, y menos Mundial de Fútbol, que compartirán con España en 2030, como cuenta en el vídeo Laura Echevarría.

Varias personas fueron detenidas este domingo en Rabat en el segundo día de las protestas convocadas en las redes sociales por jóvenes de la generación Z para exigir reformas del sistema educativo y sanitario, mayor justicia social y medidas contra el desempleo juvenil.

La movilización fue convocada a las 16.00 en la plaza histórica Bab el Had en Rabat, donde hubo un amplio dispositivo de seguridad que impidió que algunos jóvenes lograran concentrarse y permitió que fueran rápidamente dispersados, y algunos arrestados.

"Aspiran a una vida digna"

Antes de su detención, uno de los jóvenes dijo a la prensa que ellos han salido a la calle porque "aspiran a una vida digna".

"Queremos que Marruecos esté en una situación mejor y que el ciudadano sea tratado como un ser humano, no como está pasando ahora donde el país avanza a dos velocidades", dijo.

Algunos jóvenes intentaron congregarse en distintas zonas del centro de la ciudad moviéndose de un lugar a otro donde procuraron corear lemas.

La sección de Rabat de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) estima en 100 el número de detenidos, aunque, hasta el momento, las autoridades no han proporcionado datos oficiales ni han aclarado si serán liberados posteriormente.

La manifestación tuvo lugar tras varios llamamientos difundidos en los últimos días a través de redes sociales, impulsados por un grupo autodenominado ‘Genz212’ -cuya composición aún se desconoce-, y que se organizaron en plataformas como Facebook y Discord.

Demandas sociales

Los impulsores de las protestas presentaron a sí mismos como jóvenes que no tienen pertenencia política o sindical y que llamaron a manifestaciones en varias ciudades los días 27 y 28 de septiembre con demandas sociales centradas en la reforma de la educación y la sanidad y la lucha contra el desempleo juvenil.

En la convocatoria del domingo, el grupo ‘Genz212′ llamó a protestas en varias ciudades del país, entre ellos Casablanca, Marrakech, Agadir y Tánger.

La prohibición de la movilización de los jóvenes fue criticada en las redes sociales y entre algunas formaciones políticas y de derechos humanos. La Federación Democrática de Izquierdas (FDS, en la oposición parlamentaria) denunció lo que calificó de "enfoque de seguridad excesivo" contra los manifestantes.

La Organización Marroquí de Derechos Humanos (OMDH) defendió "la manifestación pacífica como una práctica constitucional legítima", al tiempo que pidió al Gobierno "adoptar un enfoque basado en el diálogo y la escucha".

El desempleo juvenil alcanzó un 47 % entre los jóvenes en el segundo trimestre de este año, según los últimos datos del banco central marroquí Bank al Maghrib.