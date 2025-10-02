Las autoridades defienden que actuaron "en legítima defensa" tras un intento de asalto a un cuartel a las afueras de Agadir, al sur de Marruecos

Así reprime Marruecos el descontento de la Generación Z: una furgoneta arrolla a los manifestantes

Dos personas han muerto a las afueras de Agadir, al sur de Marruecos, tras sufrir heridas de bala de las fuerzas de seguridad, que han defendido haber actuado en legítima defensa tras denunciar un ataque contra la Gendarmería Real en el marco de los disturbios y protestas juveniles desatadas en distintas ciudades del país contra el Gobierno, al que reclaman mejoras en los servicios públicos, criticando la corrupción y la gestión de los fondos.

Según los efectivos de la Gendarmería en el municipio de Laqliaa, emplearon sus armas “en legítima defensa” después de que varios grupos de personas presuntamente atacasen el puesto local.

Como han relatado en un comunicado, el balance resultante de la intervención ha dejado dos fallecidos por herida de bala y varios heridos, precisando que “participaron en actos de violencia y disturbios lanzando piedras contra el puesto de la Gendarmería, intntando asaltarlo”.

La Gendarmería de Marruecos asegura que intentaron asaltar un cuartel

Ante la situación, las autoridades aseguran que respondieron inicialmente con gases lacrimógenos, al tiempo en que han afirmado que los presuntos atacantes iban armados cuando entraron por la fuerza en el cartel, apoderándose de cuatro motocicletas y un vehículo al que posteriormente prendieron fuego, al igual que a una parte de las instalaciones. Todo, señalan, mientras intentaban también hacerse con municiones y armas de las fuerzas de seguridad.

Tras lo ocurrido, y tal como recoge Europa Press citando a la agencia Hespress y haciéndose eco del suceso, la Fiscalía ha abierto una investigación para esclarecer los hechos e identificar a todos los implicados en el asalto.

Dos muertos en el marco de las protestas juveniles contra el Gobierno

Los hechos se han producido en el contexto de las protestas juveniles que se están expandiendo por las principales ciudades marroquíes. Hasta el momento, se han notificado ya al menos 286 heridos, siendo la mayoría de ellos (263) miembros de las fuerzas de seguridad, que presentan diversos grados de gravedad, según la versión oficial. Los 23 restantes serían manifestantes.

Debido a estas protestas, se habrían producido también varios incendios y más de 140 vehículos de las fuerzas de seguridad, así como una veintena de coches particulares, han resultado gravemente dañados, según exponen las autoridades.

Las movilizaciones han sido convocadas por los grupos GenZ 212 y Morocco Youth Voice y han movilizado a miles de personas en más de una decena de ciudades. Protestan contra la corrupción y critican el gasto destinado por el Ejecutivo a eventos deportivos --incluida la organización del Mundial de Fútbol de 2030-- pese a la delicada situación de los servicios educativos y sanitarios y la tasa de desempleo en el país africano.

A este respecto, las protestas, que arrancaron el fin de semana impulsadas por las citadas organizaciones y bajo la premisa de que fuesen “pacíficas y civilizadas”, son las de mayor seguimiento en Marruecos desde las que se produjeron en 2016 y 2017.