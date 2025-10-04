Gisèle Pelicot tendrá que volver este lunes a los tribunales

Solo uno de los 51 condenados por violaciones a Gisèle Pelicot irá finalmente al juicio en apelación

Gisèle Pelicot tendrá que volver a los tribunales este lunes 05 de octubre para el recurso del único de los 51 condenados por violaciones que ha impugnado su condena.

La sentencia del juicio en primera instancia declaró culpables a todos los acusados, de los que 17 anunciaron inicialmente su apelación, lo que en Francia supone un nuevo juicio. Finalmente, todos ellos salvo uno renunciaron a esa posibilidad. El único que mantiene su apelación es Husamettin D., de 44 años, que fue condenado a nueve años de cárcel. Aún así, lo que apela es la duración de sus sentencia y no el veredicto de culpabilidad.

Dominique Pelicot, su exmarido y principal acusado, fue condenado a 20 años de cárcel

El juicio en primera instancia se celebró entre septiembre y diciembre en Aviñón y acaparó el interés de todo el mundo por la dignidad de la víctima, que había sido drogada por su entonces marido para ser ofrecida a hombres a los que él contactaba por internet.

Gisèle Pelicot, ahora de 72 años, acudió a las sesiones del juicio sin esconderse e insistió en que era hora de que «la vergüenza pasase al campo de los agresores».

Su exmarido y principal acusado, Dominique Pelicot, fue sentenciado a 20 años de prisión.

Gisèle Pelicot publicará sus memorias en enero de 2026 con el título ‘Un himno a la vida’

Gisèle Pelicot publicará sus memorias el 27 de enero de 2026 de manera simultánea en todo el mundo con el título ‘Un himno a la vida’, anunciaba hace unos meses la editorial Lumen, que ha adquirido los derechos en español.

"Ahora quiero contar mi historia con mis propias palabras. A través de este libro espero transmitir un mensaje de fortaleza y valentía a todos aquellos que se ven sometidos a terribles adversidades. Que nunca sientan vergüenza. Y que, con el tiempo, vuelvan a aprender a disfrutar de la vida y encuentren paz", explicaba Pelicot.

Su obra llegará a las librerías españolas en simultaneidad con Latinoamérica, la edición francesa y otros veinte idiomas en todo el mundo.

Gisèle Pelicot se convirtió en un icono del feminismo y en mayo fue galardonada con el premio francés Liberté 2025, gracias al voto en línea de más de 10.000 jóvenes de 84 países, por su combate «contra la banalización de la violación y las violencias sexuales».

Su hijo Florian recibió el galardón, en nombre de su madre, en una ceremonia en la ciudad de Caen (noroeste) ante un público formado por 3.000 estudiantes de secundaria de la región de Normandía.