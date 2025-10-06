Jenifer Moreno 06 OCT 2025 - 12:10h.

Las dos adolescentes, de las que no ha trascendido su identidad ni su edad, han sido halladas en el techo de un convoy de metro

Las autoridades investigan si las dos adolescentes murieron al practicar ‘subway surfing’, un reto extendido en los últimos años en las redes sociales

Compartir







Dos adolescentes han sido halladas sin vida en una estación de metro en Brooklyn, Nueva York (EEUU). Las autoridades creen que estaban practicando ‘subway surfing’ (en español, surfear en el metro), un reto extendido en las redes sociales que consiste en viajar encima del convoy de metro. De confirmarse esta hipótesis, la cifra de fallecidos por esta causa en lo que va de año en Nueva York se elevaría ya a cinco.

Los hechos habrían ocurrido sobre las 3:10 de la madrugada del sábado, cuando la Policía de Nueva York recibió una llamada en la que se alertaba de que había dos adolescentes inconscientes en un convoy en la estación de metro de Marcy Avenue, en Brooklyn, según ha informado a ‘People’ el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD).

PUEDE INTERESARTE 350 turistas evacuados tras una tormenta de nieve en el lado tibetano del Everest

A su llegada, los agentes encontraron a las dos adolescentes inconscientes sobre el techo del último vagón del metro que acababa de cruzar el puente de Williamsburg desde Manhattan. Los efectivos de Emergencias que se personaron solo pudieron confirmar la muerte de las jóvenes.

La identidad y la edad de las dos adolescentes no ha sido revelada por las autoridades de forma oficial. No obstante, medios como ‘New York Post’ confirman citando fuentes policiales que una de las chicas tendría 13 años, mientras que otra podría tener entre 13 y 18 años.

PUEDE INTERESARTE Un tiroteo en el centro de Alabama tras un partido de fútbol deja dos muertos y decenas de heridos, entre ellos dos niños

Las adolescentes podrían haber muerto por hacer ‘subway surfing’

Según testigos citados por ‘New York Post’, las chicas estaban en un grupo de unos 15 adolescentes dentro del tren antes de ser halladas sin vida en el techo del convoy.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

“Es desgarrador que dos chicas jóvenes hayan muerto porque de alguna manera pensasen que viajar fuera de un tren subterráneo era un juego aceptable”, ha lamentado el presidente de la Autoridad de Tránsito de la Ciudad de Nueva York (NYCTA), Demetrius Crichlow, en una declaración publicada por ‘People’.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

“Padres, profesores y amigos necesitan ser claros con sus seres queridos: subirse al techo de un convoy de metro no es surfear es un suicidio”.

Crichlow ha señalado que tanto las familias de las adolescentes como los trabajadores del metros que descubrieron los cuerpos han sido “terriblemente golpeados por esta tragedia”.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Cinco personas muertas por el 'subway surfing' en Nueva York en 2025

El ‘subway surfing’ es una práctica ilegal y muy arriesgada que en los últimos años se ha extendido por las redes sociales. Consiste en viajar en el techo de un convoy del metro o colgado de uno de los laterales.

En 2025, con la muerte de estas dos adolescentes, la cifra de fallecidos por esta práctica en Nueva York asciende a cinco, la misma que se registró en 2024. Entre otros casos recientes figura el de un joven de 15 años fallecido en julio y el de un niño de 12 años que perdió la vida en marzo tras sufrir graves heridas.

La Autoridad de Transporte Metropolitano (MTA, por sus siglas en inglés) y la Policía han intensificado las medidas para tratar de poner freno a la práctica. Entre otras cosas, han creado la campaña de concienciación ‘Ride Inside, Stay Alive ‘(en español, ‘Viaja dentro, mantente vivo’) y han comenzado a utilizar drones para identificar a quienes practican ‘subway surfing’.