El magnate de los medios, Murdoch, su hijo Lachlan, y el fundador de la empresa tecnológica Michael Dell se haría cargo de TikTok en EEUU

EEUU y China cierran el trato sobre la venta de TikTok: las claves

Trump se sale con la suya en el intento de controlar TikTok a cambio de que siga operativa en Estados Unidos. El presidente de EEUU ha asegurado que la plataforma china será gestionada por destacados multimillonarios, como el magnate de los medios de comunicación Rupert Murdoch, accionista principal de 'Fox News' y el fundador de la empresa tecnológica Michael Dell-.

Así ha adelantado el republicano de todos los que podrían formar parte de un acuerdo que garantizaría el control de Estados Unidos de la red social de vídeos TikTok. Entre los mencionados por Donald Trump para encargarse de esto, según sus declaraciones a una entrevista emitida por FoxNews. El presidente de EEUU ha hecho referencia a Murdoch, de 94 años, y a su hijo Lachlan, director del gigante de las comunicaciones entre los candidatos posibles para hacerse cargo de TikTok, y de esta forma seguir activa en EEUU.

"Creo que van a estar en el grupo. Y un par más. Son gente genial, muy prominente", declaró Trump. "Y también son patriotas estadounidenses, ya sabes, aman este país. Creo que van a hacer un trabajo realmente bueno". Este parece ser el desenlace para que TikTok siga operando en EEUU bajo el mando de los Murdoch y Michael Dell, fundador y consejero delegado de Dell Technologies, el fundador y consejero delegado del gigante tecnológico Oracle, Larry Ellison, todos en el acuerdo entre Trump y el Gobierno chino.

Oracle sería responsable de los datos y la seguridad de la aplicación y que los estadounidenses controlarían seis de los siete puestos de un consejo de administración previsto, ya había adelantado este sábado, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

TikTok, bajo asedio de EEUU por culpa de sus algoritmos

La popular plataforma de vídeos, TikTok, pertenece a una empresa china, ByteDance, pero sus algoritmos están en la diana de las autoridades estadounidenses y también europeas. Según Estados Unidos el algoritmo que utiliza TikTok para generar lo que ven los usuarios puede ser manipulado por parte del Gobierno chino y utilizarlo para difundir contenidos en la plataforma de forma difícil de detectar.

El Congreso aprobó en enero una ley para prohibir TikTok en Estados Unidos, pero Trump ha impedido que entré en vigor en repetidas ocasiones, mientras su Administración intenta llegar a un acuerdo para que la matriz de la empresa de medios sociales venda sus operaciones en Estados Unidos. Trump aseguró que TikTok le ayudó a a conectar con los votantes jóvenes. El presidente también dijo que el activista conservador asesinado, Charlie Kirk, animó al presidente a utilizar la aplicación.