Javier Milei se presentó ante sus seguidores como si fuera una estrella del rock con un concierto en mitad de la crisis electoral

El acto, ante 15.000 personas, se celebró en el estadio Movistar Arena de Buenos Aires

Buenos AiresEl presidente de Argentina, Javier Milei, ha protagonizado un acto político que se ha vuelto viral en redes sociales a tan solo tres semanas de los comicios en Argentina, los cuales definirán la composición del Parlamento a partir de diciembre próximo.

El acto, convertido en un auténtico show ante 15.000 personas, se celebró en el estadio Movistar Arena de Buenos Aires. Allí, Milei se presentó ante sus seguidores como si fuera una estrella del rock, micrófono en mano, cantando el himno 'Demoliendo hoteles' y siguiendo con decenas de versiones de éxitos del rock argentino.

El gran final del show fue con la versión de 'Libre', de Nino Bravo, con la que Milei dio fin a su show musical para dar paso al político, que llega en mitad de la polémica en su campaña electoral tras la renuncia del diputado José Luis Espert.

La crisis de campaña de Milei tras la renuncia de José Luis Espert

El diputado José Luis Espert, importante candidato del partido del presidente Javier Milei para las elecciones legislativas en Argentina el próximo 26 de octubre, anunció que renuncia a su candidatura, tras desencadenarse un escándalo por sus vínculos con un empresario acusado por fraude y narcotráfico en Estados Unidos.

"Por la Argentina, doy un paso al costado. Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y el presidente Javier Milei decidió aceptarla", informó a través de X Espert, que encabezaba la lista de la formación de ultraderecha La Libertad Avanza en el distrito más poblado del país y que acusó una "operación" en su contra basada en "una gran mentira".

Milei respondió con un mensaje en la misma red social en el que defendió al diputado aunque destacó que "Argentina siempre está por encima de la personas" y agregó: "Garantizar el cambio es más importante que cualquiera de nosotros".

La imagen negativa de Javier Milei sube a 63 % a tres semanas de los comicios en Argentina, según un sondeo

La imagen negativa de Javier Milei subió al 63,2 %, su nivel más alto en un año, y casi seis de cada diez personas creen que el oficialismo perderá en los comicios legislativos del 26 de octubre, de acuerdo a los resultados de un sondeo difundidos este domingo.

De acuerdo a la más reciente encuesta de la firma Zuban Córdoba, realizada entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre, el nivel de desaprobación del Gobierno de Milei escaló al 64,7 %, mientras que la imagen negativa del presidente trepó al 63,2 %.

El sondeo revela que un 56,7 % de los encuestados cree que la formación de ultraderecha La Libertad Avanza (LLA), que lidera Milei, perderá los comicios legislativos nacionales.

En caso de que el oficialismo no logre un buen resultado electoral, un 27,4 % de los consultados considera que Milei debe renunciar; un 17,6 %, que debe cambiar sus políticas económicas; y un 13,4 %, que debe reestructurar su gabinete de Gobierno.

Solo un 12,4 % espera que Milei mantenga el curso de sus políticas en caso de un derrota.