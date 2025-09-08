El partido La Libertad Avanza, creado por Milei, sacudido por un supuesto escándalo de corrupción, sólo obtuvo el 34% de los votos en la provincia más grande de Argentina

El Peronismo ha arrasado con Libertad Avanza, el partido del presidente de Argentina, Javier Milei, en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, este domingo. Fuerza Patria ha alcanzado más del 47% de los votos superando por más de 13 puntos al partido del Gobierno en la región, donde está empadronado más de un tercio de la población de todo el país. Milei, en plena crisis por el escándalo de corrupción que sacude a su gobierno, ha reconocido la "clara derrota" de su formación, pero ha rechazado cualquier opción de dar marcha atrás a sus políticas.

El partido La Libertad Avanza, creado por Milei, sacudido por un supuesto escándalo de corrupción, sólo obtuvo el 34% de los votos en la provincia más grande de Argentina, perdiendo ampliamente frente a la oposición peronista de izquierdas, Fuerza Patria --que agrupa a los sectores del gobernador provincial, Axel Kicillof, los de la expresidenta Cristina Fernández y del exministro de Economía Sergio Massa- que lograron el 47,07% de los votos.

"Sin ninguna duda en el plano político hoy hemos tenido una clara derrota y si alguien quiere empezar a reconstruir y salir adelante lo primero que hay que aceptar son los resultados y hoy los resultados no han sido positivos y hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo", ha declarado desde la sede de su formación.

Milei ha señalado que desde el partido realizarán "un profundo análisis" de los resultados y "una profunda autocrítica" con vistas a "corregir aquellas cosas en las que nos hemos equivocado". "No hay opción de repetir los errores, de cara al futuro vamos a corregirlos", aunque ha rechazado cualquier opción de dar marcha atrás en las políticas emprendidas por su Ejecutivo.

Milei se reivindica: "Vamos a seguir redoblando esfuerzos en nuestra política de desregulación"

El presentador de televisión, reconvertido en presidente de Argentina, ha asegurado que su gestión "no se va a modificar, sino que se va a redoblar". "Vamos a seguir defendiendo con uñas y dientes el equilibrio fiscal, vamos a mantener el esquema cambiario, vamos a seguir redoblando esfuerzos en nuestra política de desregulación y vamos a mejorar nuestra política de Capital", ha prometido.

El líder ultraderechista argentino ha asegurado que su Gobierno va "a continuar del lado del bien en el mundo". "No se retrocede ni un milímetro en la política del Gobierno, no solo se ratifica el rumbo, sino que se profundiza y se acelera un poco más. No estamos dispuestos a entregar nuestro modelo que sacó a 12 millones de la pobreza", ha defendido

Milei ha considerado que la oposición ha ganado los comicios porque "han puesto en esta elección todo el aparato peronista que manejan hace más de 40 años y lo hacen de manera muy eficiente". "Tal como veníamos señalando recurrentemente, éste iba a representar el piso para nosotros y el techo para ellos, porque ellos han hecho la mejor de las elecciones que podían hacer posible porque estaban en juego sus cargos y sus distritos", ha sostenido, antes de indicar que "éste es un piso desde el cual empezaremos a trabajar de cara a este 26 de octubre que vienen las elecciones nacionales", en las que se renueva la mitad del Congreso.