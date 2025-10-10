La noticia se la ha dado el consulado español al hermano de Reyes Rigo

Israel expulsará en las próximas horas a cuatro españoles detenidos cuando viajaban en la segunda flotilla a Gaza

Compartir







La activista mallorquina Reyes Rigo alcanza un acuerdo con la Fiscalía israelí para ser deportada de vuelta a España. La familia de la única española de la Global Sumud Flotilla, que sigue detenida allí, está pendiente de ponerse en contacto con el abogado que la defiende y así pagar la multa. Todavía se desconoce la cantidad que abonarán para que sea deportada de vuelta.

La noticia se la ha dado el consulado español al hermano de Reyes Rigo, según informa la regidora de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Palma, Lucía Muñoz, quien viajó en la Flotilla junto a la activista retenida en Israel. El acuerdo llega poco después de que la Policía israelí pidiese prisión preventiva para la activista española, según Europa Press.

PUEDE INTERESARTE Llega a España el último grupo de integrantes de la Flotilla a Gaza retenidos en Israel

La activista habría admitido una agresión de carácter leve

Rigo ha admitido una agresión de carácter leve y en defensa propia, contra una funcionaria israelí, en el acuerdo con la Fiscalía de la región de Neguev. Este fue el motivo por el que no fue deportada junto al resto de los españoles que viajaban en la Flotilla interceptada por el ejército.

Este pacto llega poco después de que se presentasen los cargos contra Rigo y se solicitase una ampliación de su detención en la prisión preventiva. La Policía de Israel, a través de un mensaje en la red social X, afirma que después de finalizar la investigación policial se presentó un escrito de acusación en el juzgado de paz de Ber Sheva contra Rigo.

La Policía la acusa de haberse negado a entrar en una celda y de haber atacado a una guardia de la prisión de Keziot mordiéndole la mano, lo que le causó lesiones.