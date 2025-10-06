Alberto Rosa 06 OCT 2025 - 18:05h.

La activista sueca ha llegado al aeropuerto griego junto a otros 170 miembros de la Flotilla

Los miembros de la Flotilla, ya en España, denuncian maltrato del Gobierno de Israel: “Nos han metido en jaulas"

La activista sueca, Greta Thunberg, ha llegado en la tarde de este lunes al aeropuerto de Atenas, en Grecia, junto a otros 170 miembros de la flotilla de ayuda a Gaza. Decenas de personas han recibido a la activista en el aeropuerto griego entre aplausos y flores. Thunberg ha aprovechado el recibimiento para pronunciar un discurso.

“Dejadme ser muy clara, lo que estamos viendo ante nuestros ojos es un genocidio, que se retransmite en vivo. Nadie puede decir que no sabe lo que está pasando. El derecho internacional obliga a los Estados a actuar para prevenir y detener un genocidio. No lo estamos viendo. Nuestros sistemas están traicionando a los palestinos”, ha afirmado Thunberg. “Lo que hemos querido hacer [los miembros de la flotilla] ha sido plantar cara cuando nuestros gobiernos han fallado en cumplir sus obligaciones legales”, ha continuado.

En el caso de los activistas españoles, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha anunciado que los 28 que iban a bordo de la Global Sumud Flotilla y que siguen retenidos en Israel volverán a lo largo de este lunes a España, después de que este domingo retornase un primer grupo de 21 ciudadanos.

Además, los 21 primeros españoles que llegaron este pasado domingo han denunciado “maltrato físico y psicológico” constante. Aseguran que les han pegado, metido en jaulas, quitado la medicación a los enfermos y obligados a ver imágenes de los atentados de Hamas del 7 de octubre. Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona, ha anunciado acciones contra un Estado "neofascista"

“Nos han golpeado, nos han arrastrado por el suelo, nos han vendado los ojos, nos han atado de pies y manos, nos han metido en jaulas, nos han insultado”, ha contado uno de los primeros miembros de la Flotilla ya en España, desde el aeropuerto de Barajas donde llegaron este domingo.