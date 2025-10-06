Llega a España el último grupo de integrantes de la Flotilla a Gaza retenidos en Israel

Alberto Rosa 06 OCT 2025 - 23:53h.

Solo queda en Israel la activista Reyes Rigo, retenida tras morder a una funcionaria en la cárcel de Ketziot

Greta Thunberg llega al aeropuerto de Atenas junto a otros activistas de la flotilla: "Hemos plantado cara a nuestros gobiernos"

Compartir







27 de los 28 españoles que iban a bordo de la Flotilla a Gaza y que permanecían en Israel han llegado este lunes a medianoche a España, después de que el domingo aterrizara en el Aeropuerto de Madrid Barajas un grupo de 21 activistas tras ser deportado desde Israel.

Los españoles, a falta Reyes Rigo, aún retenida en Israel tras morder a una funcionaria en la cárcel de Ketziot, han llegado en un avión organizado por el Ministerio de Defensa, tal y como ha comunicado el ministro de Exteriores, José Manuel Albares.

PUEDE INTERESARTE Exteriores confirma que los 28 españoles de la Flotilla que permanecen en Israel vuelven este lunes a España

Se trata de un avión militar en el que han viajado los 27 españoles que han decidido voluntariamente regresar al país. En el aeropuerto esperaban amigos y familiares de los activistas. Otros activistas han aterrizado en un vuelo comercial en el aeropuerto de Bilbao y de Barcelona.

Del total de 49 españoles que viajaban en la flotilla, interceptada por Israel la semana pasada, 21 regresaron el domingo a España y otros 27 lo hacían esta noche desde Atenas en distintos grupos a vuelos directos a Madrid, Bilbao y Barcelona. El avión militar español, que salió este lunes desde Zaragoza hasta Atenas para regresar horas después a España, llegó al aeropuerto madrileño pasadas las 23.12 horas.

PUEDE INTERESARTE La Flotilla denuncia 450 detenidos y mantiene un barco en altamar mientras miles de personas protestan en su apoyo

Desde mucho tiempo antes, centenares de personas se han congregado en las instalaciones de la terminal 2 de Barajas, por donde saldrán los activistas, coreando consignas en favor de Palestina y en contra de Israel. Los congregados también dieron vivas a la flotilla, portaban pancartas dando la bienvenida a los activistas y lucían banderas palestinas.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Pancartas y proclamas a la llegada de los activistas

"¡Las niñas de Gaza no son una amenaza!", "¡No es una guerra, es un genocidio!", "¡Viva Palestina libre!" y "¡Gaza aguanta el mundo se levanta!" fueron algunos de las frases que corearon los congregados, además de "¡Israel asesina, Europa patrocina!" y "¡Palestina vencerá!".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Como ocurrió también este domingo con el primer grupo de activistas repatriados, al aeropuerto madrileño han acudido de nuevo la ministra de Sanidad, Mónica García, de Sumar; la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, e Irene Montero, eurodiputada de la misma formación.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Aunque la intención del envío del avión militar era traer a todos los activistas que permanecían en Israel, algunos decidieron viajar en vuelos comerciales directamente a Bilbao y Barcelona, sus lugares de procedencia