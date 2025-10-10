Explosión en una fábrica de explosivos de Tennessee, en EEUU: confirman "varios muertos y desaparecidos"

Gran explosión en una fábrica de explosivos de Tennessee, en EEUU: confirman "varios muertos", podría haber hasta 19 fallecidos
Varias personas han muerto después de producirse una gran explosión en una fábrica de explosivos de Tennessee, en Estados Unidos, que ha sacudido casas cercanas y ha provocado explosiones más pequeñas. Así lo han confirmado funcionarios locales.
La explosión ha ocurrido este viernes sobre las 07:45 hora local en la planta de Accurate Energetic Systems, ubicada a unas 60 millas al suroeste de Nashville. Al menos 19 empleados permanecerían actualmente desaparecidos, según ha indicado el director de gestión de emergencias del condado de Humphreys, Odell Poyner, recogen fuentes como 'Daily Mail'.
Los servicios de emergencia han podido asegurar la escena a última hora de la mañana, según ha apuntado en una conferencia el sheriff del condado, Chris Davis, que también ha destacado que "hay varias personas desaparecidas" y ha confirmado que "varias están fallecidas", indica 'CNN'.
Los residentes que viven a varios kilómetros de la instalación dicen que sintieron el impacto de la explosión. "Pensé que la casa se había derrumbado conmigo dentro", declaró Gentry Stover a fuentes locales. "Vivo muy cerca de Accurate y me di cuenta unos 30 segundos después de despertarme de que tenía que haber sido eso", agregó.
Accurate Energetic Systems estaba especializada en la fabricación de explosivos militares, según la Oficina del Sheriff del Condado de Humphreys. La página de Facebook de la empresa dice que fabricaba “diversas composiciones altamente explosivas y productos especiales para el Departamento de Defensa de Estados Unidos y los mercados industriales estadounidenses”.
La Oficina del Sheriff del Condado de Hickman ha pedido a los ciudadanos que eviten el área mientras los servicios de emergencia hacen su trabajo.