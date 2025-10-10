Zoe Armenteros 10 OCT 2025 - 10:51h.

La madre de la joven la denunció a la Policía tras encontrar los cadáveres en un armario de la casa familiar que compartían

Una mujer mata a su hijo y lo descuartiza con ayuda de su nuera en Italia: "He hecho algo monstruoso"

La joven de 25 años ha dado a luz a gemelos, sola, en casa, a escondidas, tras un embarazo que mantuvo en secreto en Reggio Calabria, Italia. Poco después los ha asfixiado y escondido sus cuerpos en el armario de su habitación, donde la madre de la sospechosa los ha encontrado a causa del mal olor. La Policía italiana la ha detenido y permanece en prisión domiciliaria, mientras la investigación continua encontrando pruebas inquietantes.

Ha sido la madre de la mujer detenida la que ha avisado a la Policía, después de encontrar los cadáveres, envueltos en una manta, el pasado 17 de julio en la casa que compartía con su hija de 25 años. Esta había dado a luz a escondidas e inmediatamente después los mató ocultando sus cuerpos, según el relato de la Fiscalía de Reggio Calabria, que acusa a la joven por el doble homicidio y ocultación de cadáver.

Los investigadores, sin embargo, sospechan que hay más horror: creen que ya hace tres años hizo lo mismo con otro bebé que trajo al mundo, y que su novio podría haber sido cómplice, como evidencian los mensajes que han encontrado en el móvil de la detenida. La mujer permanece bajo arresto domiciliario con una pulsera electrónica.

Esta escalofriante historia ocurrió en el barrio de Pellaro, al sur de la ciudad, donde la joven vive con sus padres en un contexto familiar, que los investigadores describen como normal, sin conflictos particulares que pudiera explicar la muerte de los bebés, según han publicado los medios locales de Reggio Calabria.

La madre descubrió los cadáveres de los dos bebés por el mal olor en un armario

La historia salió a la luz el 17 de julio de 2024, después de que la madre de la joven percibiera un olor desagradable que salía de un armario; al abrirlo descubrió la espeluznante escena. La mujer sin dudar, a pesar de que sospechaba que su hija podría ser la responsable, avisó de inmediato a la policía.

La autopsia despejó las dudas iniciales. Los bebés nacieron vivos y murieron por asfixia. Este hallazgo coincide con el de las pruebas biológicas realizadas con material orgánico incautado en el Policlínico de Messina, donde la joven se sometió a un legrado, que confirmaron que los gemelos eran sus hijos.

Los investigadores de la Brigada Móvil supieron por los padres —que estaban completamente ajenas al asunto— que su hija, poco antes del hallar los cadáveres de los bebés, había sido hospitalizada por una hemorragia grave. Allí estaba ingresada el día del hallazgo y no había dado ninguna explicación al personal médico; además de rechazar una revisión ginecológica y negar categóricamente que hubiera estado embarazada.

Las grabaciones de videovigilancia de la zona de Pellaro, demostraron que el 8 de julio de 2024, entre las 19:00 y las 20:30 —fecha y hora estimadas del parto—, la joven se encontraba sola en casa. Esta prueba descartó la intervención de terceros que pudieran haber asistido a la joven.

La joven de 25 años habría matado a otro bebé que trajo al mundo en 2022

El análisis del teléfono móvil de la joven de 25 años, que fue incautado inmediatamente después del incidente, proporcionó más pruebas. Los investigadores releyeron los mensajes intercambiados entre la mujer y su novio a lo largo del tiempo, encontrando nuevas pistas que corroboraban la imagen que ya se estaba perfilando.

Estos mensajes destaparon que la pareja ya había vivido una situación idéntica en 2022. Los mensajes revelaron que ambos tuvieron "fuertes desacuerdos sobre si quedarse o no con el niño". En agosto de ese año la mujer dio a luz y abortó a un bebé, según los investigadores. La joven fue investigada como sospechosa de otro infanticidio, pero en ese momento no se investigó el asunto más a fondo, según han publicado los periódicos locales de Reggio Calabria.

La joven de 25 años permanece en silencio absoluto y no se ha podido aclarar las razones de un acto tan terrible y desconcertante, que los investigadores tendrán que aclarar.