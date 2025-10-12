Hamás confirma que 20 rehenes continúan con vida y ofrece entregarlos a Israel este mismo domingo
Hamás ha ofrecido entregar a 20 rehenes que siguen con vida este mismo domingo, según informa 'The Wall Street Journal'
La oficina de Benjamin Netanyahu ha afirmado que el país ya tiene "todo listo" para recibir "de inmediato" a los secuestrados
El Movimiento de Resistencia Islámica, Hamás, ha confirmado que tiene 20 rehenes vivos y ha ofrecido entregarlos este mismo domingo en lugar de, como estaba inicialmente previsto, este lunes. Así lo ha indicado el diario 'The Wall Street Journal', citando fuentes de la milicia palestina. Informan en el vídeo Marcos Méndez y Federico Molina.
Por otra parte, la oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha afirmado que el país ya tiene "todo listo" para recibir "de inmediato" a los secuestrados.
Los presos y detenidos palestinos que serán liberados ya se encuentran en la cárcel de Ofer, en la Cisjordania ocupada, y en la prisión de Ketziot, en el sur de Israel, de donde ser�án repatriados a Gaza y terceros países, según apunta El Periódico.
Autoridades de Gaza informan de siete muertos
Los hospitales de la Franja de Gaza han recibido, durante la segunda jornada del alto el fuego, un total de siete cadáveres de palestinos fallecidos en las últimas 24 horas como consecuencia de la ofensiva militar israelí, según ha informado el Ministerio de Sanidad del Gobierno de Gaza, controlado por Hamás.
Además, han llegado a los hospitales un total de 33 heridos durante el último día, según el balance, que incluye 117 fallecidos recuperados de entre los escombros durante la jornada del sábado, fallecidos como consecuencia de ataques israelíes anteriores.
El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado que "sigue habiendo víctimas que continúan bajo los escombros y en las calles, ya que los equipos de ambulancias y defensa civil no pueden llegar a ellas en este momento".
La ofensiva militar israelí lanzada en represalia por los ataques del 7 de octubre de 2023 de las milicias gazatíes que dejó unos 1.200 muertos en suelo israelí ha causado en total 67.806 víctimas mortales y 170.066 heridos en la Franja de Gaza, según el balance oficial de las autoridades gazatíes.
El balance no menciona nuevos fallecidos debido a la hambruna declarada en la ciudad de Gaza y otras partes del norte del enclave palestino, por lo que la cifra de muertos por esta causa de mantiene en 463, incluidos 157 niños.