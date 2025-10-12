Hamás ha ofrecido entregar a 20 rehenes que siguen con vida este mismo domingo, según informa 'The Wall Street Journal'

La oficina de Benjamin Netanyahu ha afirmado que el país ya tiene "todo listo" para recibir "de inmediato" a los secuestrados

Compartir







El Movimiento de Resistencia Islámica, Hamás, ha confirmado que tiene 20 rehenes vivos y ha ofrecido entregarlos este mismo domingo en lugar de, como estaba inicialmente previsto, este lunes. Así lo ha indicado el diario 'The Wall Street Journal', citando fuentes de la milicia palestina. Informan en el vídeo Marcos Méndez y Federico Molina.

Por otra parte, la oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha afirmado que el país ya tiene "todo listo" para recibir "de inmediato" a los secuestrados.

PUEDE INTERESARTE Empieza a entrar ayuda humanitaria a Gaza desde Egipto tras el acuerdo de alto el fuego

Los presos y detenidos palestinos que serán liberados ya se encuentran en la cárcel de Ofer, en la Cisjordania ocupada, y en la prisión de Ketziot, en el sur de Israel, de donde ser�án repatriados a Gaza y terceros países, según apunta El Periódico.

Autoridades de Gaza informan de siete muertos

Los hospitales de la Franja de Gaza han recibido, durante la segunda jornada del alto el fuego, un total de siete cadáveres de palestinos fallecidos en las últimas 24 horas como consecuencia de la ofensiva militar israelí, según ha informado el Ministerio de Sanidad del Gobierno de Gaza, controlado por Hamás.

PUEDE INTERESARTE El retorno palestino: miles de gazatíes regresan a sus casas arrasadas por las bombas

Además, han llegado a los hospitales un total de 33 heridos durante el último día, según el balance, que incluye 117 fallecidos recuperados de entre los escombros durante la jornada del sábado, fallecidos como consecuencia de ataques israelíes anteriores.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado que "sigue habiendo víctimas que continúan bajo los escombros y en las calles, ya que los equipos de ambulancias y defensa civil no pueden llegar a ellas en este momento".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La ofensiva militar israelí lanzada en represalia por los ataques del 7 de octubre de 2023 de las milicias gazatíes que dejó unos 1.200 muertos en suelo israelí ha causado en total 67.806 víctimas mortales y 170.066 heridos en la Franja de Gaza, según el balance oficial de las autoridades gazatíes.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

El balance no menciona nuevos fallecidos debido a la hambruna declarada en la ciudad de Gaza y otras partes del norte del enclave palestino, por lo que la cifra de muertos por esta causa de mantiene en 463, incluidos 157 niños.