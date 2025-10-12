Cientos de camiones llegan a Gaza desde Egipto con alimentos y material médico, según el acuerdo

Desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás, "es la mayor cantidad de ayuda que entra en el enclave palestino"

Cientos de camiones con ayuda humanitaria comenzaron a entrar este 12 de octubre en la Franja de Gaza desde Egipto, tras el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, que entró en vigor hace tres días, según constató EFE e informaron medios egipcios.

Largas colas de vehículos se encuentran también en la zona de Rafah, a la espera de acceder a través de los cruces de Kerem Shalom y al Awja, controlados por Israel, informó el canal de televisión egipcio Al Qahera News. Mientras tanto, los palestinos regresan a sus casas.

El citado medio, próximo a los servicios de inteligencia del país norteafricano, indicó que se espera que a lo largo del día entren unos 400 camiones cargados de diferentes tipos de ayuda a Gaza, según el acuerdo histórico entre Israel y Hamás.

También subrayó que se trata de "la mayor cantidad de ayuda que entra en el enclave palestino desde el principio de la crisis". Además de esos vehículos, cargados cada uno con decenas de toneladas de alimentos y material médico, varias cisternas con combustible se han visto en la zona de Rafah.

Se preparaban para dirigirse hacia los pasos fronterizos. Según el pacto, Israel permitirá la entrada a diario de hasta 600 camiones con ayuda operados por la ONU, organizaciones internacionales autorizadas, el sector privado y países donantes.

El acuerdo de alto el fuego e inicio de la primera fase del plan del presidente de EE.UU., Donald Trump, para la Franja de Gaza entró en vigor el 10 de octubre a mediodía local, tras el repliegue de las tropas israelíes de las urbes gazatíes.

Cumbre internacional para firmar la paz

Egipto confirmó que este 13 de octubre tendrá lugar en la ciudad balneario egipcia de Sharm el Sheij una cumbre internacional para "poner fin a la guerra" en Gaza con la firma del plan de paz y a la que acudirá el presidente estadounidense.

La Presidencia egipcia señaló en un comunicado que la cita contará con la participación de líderes de más de 20 países, de los cuales han confirmado, entre otros, el español Pedro Sánchez, el francés Emmanuel Macron y el británico, Keir Starmer.

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, representará a la Unión Europea (UE) durante el encuentro. "También tiene como objetivo intensificar los esfuerzos para lograr la estabilidad en Oriente Medio y marcar el comienzo de una nueva etapa de seguridad y estabilidad regional", se apunta en la nota.

Retirada de las tropas israelíes

Tras el acuerdo alcanzado entre el grupo palestino Hamás e Israel para implementar la primera parte del plan de paz para Gaza auspiciado por Trump, entró en vigor el alto el fuego y las tropas israelíes se retiraron de las urbes gazatíes en dirección a otras partes acordadas del enclave.

Esta primera fase contempla asimismo la entrada de más ayuda humanitaria a Gaza y la devolución de los rehenes israelíes a cambio de prisioneros palestinos. Por lo que la milicia islamista de Hamás tiene hasta el mediodía del lunes hora local (09:00 GMT) para soltar a todos los cautivos, tanto vivos como muertos, que todavía siguen en la Franja.