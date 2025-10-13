Carlos Franganillo analiza la firma del acuerdo de paz impulsado por Donald Trump para Gaza

Carlos Franganillo, el director de Informativos Telecinco y presentador de la edición de las 21:00 horas, ha comenzado el informativo de este lunes 13 de octubre analizando la firma del acuerdo de paz para Gaza impulsado por Donald Trump.

"Después de casi 70.000 asesinados en Gaza, de otros 1.200 en Israel, de la reducción a escombros de buena parte de la Franja y de la expansión de la guerra por todo Oriente Medio, algo parecido a la paz llega a la región. El plan para lograrlo no es muy distinto de lo que ya proponía Joe Biden, pero esta vez es Trump quien está en la presidencia y eso ha sido decisivo", ha comenzado el periodista.

"Persiguiendo el Nobel de la Paz, ha aplicado sus métodos de magnate inmobiliario a una de las regiones más complejas del mundo. Y, al menos de momento, ha logrado detener las muertes. Todo cambió tras el ataque de Israel en territorio de Catar, contra miembros de Hamás. Eso irritó al mundo árabe y también a Trump, que exigió a Netanyahu que pidiera disculpas, delante de él, por teléfono en el Despacho Oval. A partir de ahí todo se aceleró. Esta semana fue el primero en anunciar un acuerdo y ninguna de las partes ha querido desmentir al hombre más poderoso del mundo", ha concluido Franganillo.