Hamás ha liberado a los secuestrados con vida en dos grupos en distintos puntos de Gaza

Intercambio de rehenes entre Hamas e Israel, en directo: los terroristas entregan a todos los secuestrados vivos

Compartir







Hamás ha entregado a los 20 rehenes vivos que aún tenía en su poder como parte del plan de paz para Gaza. Los terroristas aún tienen que entregar los cadáveres de 28 secuestrados e Israel tendrá que liberar a 1.700 presos palestinos. Mientras, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, quien ha impulsado este acuerdo para la paz en la Franja de Gaza, está ya en el Parlamento de Israel donde va a dar un discurso.

Hamás ha liberado a los 20 rehenes vivos en dos tandas. Primero ha entregado a Cruz Roja Internacional a siete personas y poco después, en otro punto, ha entregado a 13.

Todos los rehenes en manos de Hamás son hombres. De ellos, los 20 vivos son menores de 40 años, soldados, jóvenes del festival Nova y civiles de colonias fronterizas.

El primer grupo de rehenes liberados por Hamás

Los primeros siete rehenes liberados han sido:

PUEDE INTERESARTE Empieza a entrar ayuda humanitaria a Gaza desde Egipto

Los hermanos Gali Berman y Ziv Berman han sido dos de los siete primeros rehenes liberados. Han sido liberados en el sur de la Franja, no en Yan Junis, como se había dicho. Los hermanos Berman fueron secuestrados en su casa en el kibutz Kfar-Aza durante el ataque del 7 de octubre.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Eitan Mor, de 23 años, trabajaba como guardia de seguridad en el festival de música Nova, donde los terroristas de Hamás irrumpieron y se llevaron y mataron a decenas de personas.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

La familia del rehén Eitan Mor, que se había mostrado muy crítica con los acuerdos de negociación anteriores, ha agradecido a las autoridades israelíes y a Trump que hayan hecho posible el regreso de todos ellos.

Alon Ohel de, 22 años fue secuestrado en el festival de música. Su familia dice que es un amante de la música. LLevaron un gran piano a la Plaza de los rehenes de Tel Aviv.

Guy Gilboa-Dalal, tenía 22 años cuando fue secuestrado en 2023 en el festival Nova. En alguna ocasión apareció en los vídeos difundidos por Hamás, en los que se veía como observaba que liberaban a otros secuestrados.

Matan Angrest es un soldado que tenía 20 años cuando fue secuestrado por Hamás. Ha sido uno de los primeros liberados este lunes tras alcanzar el acuerdo de paz.

Hamás no cuenta, entre sus secuestrados, con mujeres, niños ni ancianos, que ya fueron puestos en libertad en intercambios anteriores.

Después de los primeros chequeos médicos en instalaciones improvisadas en áreas cercanas a Gaza, los rehenes liberados han sido trasladados a hospitales situados en el centro de Israel, en donde está previsto que terminen de reunirse con el resto de sus familiares.

Por otra parte, el pacto alcanzado también prevé la liberación de 1.700 presos palestinos, de los cuales 250 están sentenciados a cadena perpetua y tienen un largo historial de atentados.