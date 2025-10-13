Iñaki Aguado 13 OCT 2025 - 23:14h.

Pedro Sánchez y Donald Trump, sonrientes en su saludo en Egipto una semana después de pedir la expulsión de España de la OTAN

“¿Dónde está España? ¿Estáis trabajando con él, con respecto al PIB? Nos acercaremos, nos acercaremos, pero estáis haciendo un fantástico trabajo”. Estas han sido las palabras del presidente estadounidense Donald Trump tras su polémico saludo con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Pero, ¿qué ha querido decir?

Donald Trump es uno de los anfitriones de esta cumbre y una de las partes del programa consistía en que él en solitario recibía a todos los líderes internacionales invitados, entre ellos Pedro Sánchez.

El baile de egos en los saludos de Trump

El personal de protocolo le indica el lugar exacto pero es el momento de Trump y él decide dónde y cómo va a escenificar su éxito al mundo. Empieza el ceremonial de saludos. El primero, el rey de Jordania, Abdalá II bin Al Hussein, despistado, busca la marca en el suelo y le indica Trump.

Sonrisa forzada y en el carrusel de líder, los gestos se contagian tras varias fotos y llega el presidente francés, Emmanuel Macron. Y llega el momento de baile de egos. Trump elige el perfil adecuado con un leve intercambio de palabras marcando altura atentos al movimiento de manos. Más que un saludo, parece un pulso interminable. Un tira y afloja en el que el presidente francés se apoya también con la otra mano. Se acercan y se alejan. 28 segundos después, sin claro vencedor, se marcha.

Desde Sánchez hasta Orban

A Trump se le ha visto más relajado con el emir de Qatar. Y más aún con Viktor Orban, el primer ministro de Hungría. El presidente estadounidense se prepara para el siguiente: Pedro Sánchez. De nuevo, las manos van a ser fundamentales. Cada uno quiere marcar la distancia, tirón hacia un lado y sonrisa más que fingida de los dos.

Un leve posado y ,cuando Trump decide, a los 12 segundos se acabó. Se marcha Sánchez y la cara de Trump cambia. Giorgia Meloni, primera ministra italiana y única mujer, juegos de miradas cómplices y lo mismo, tirones y palmaditas con el líder de la autoridad palestina, diálogo continuado, casi ignorando las cámaras. Por último, en el universo Trump también hay hueco para Gianni Infantino, el presidente de la FIFA.

El presidente norteamericano ha saludado uno a uno a la veintena de líderes políticos convocados para oficializar el acuerdo de paz, entre ellos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Un saludo cordial, durante unos segundos en los que han intercambiado unas palabras.

El momento se ha producido con toda la cordialidad. Los dos líderes han intercambiado sonrisas y un afectuoso saludo durante unos segundos, igual que ha sucedido con todos los mandatarios internacionales. Ha sido una especie de tregua cuatro días después de las amenazas de Donald Trump para que España fuese expulsada de la OTAN.

La posición del Gobierno es de tranquilidad. Aseguran que España es un aliado fiable que cumple con sus compromisos con la Alianza Atlántica y es un miembro de pleno derecho.