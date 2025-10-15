El presidente estadounidense ha asegurado que están analizando la opción de tomar acciones por tierra

Donald Trump anuncia un nuevo ataque contra una supuesta narcolancha: hay seis muertos

Compartir







El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado que ha autorizado a la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) realizar operaciones encubiertas en Venezuela. Una confesión que llega en medio del aumento de las tensiones por los bombardeos estadounidenses en el Caribe durante las últimas semanas.

Según Europa Press, Trump ha dicho que lo autorizó por dos razones: porque hay “miles de personas”, gran parte criminales, que habrían entrado por la frontera y que hay “mucha droga que entra desde Venezuela”.

PUEDE INTERESARTE La nueva polémica de Donald Trump: el envío de tropas a América Latina plantea serias dudas legales

"Creo que Venezuela está sintiendo presión", señala Trump

Tras las informaciones publicadas por ‘The New York Times’, Trump ha subrayado el peligro de los estupefacientes que hay en Venezuela: "Mucha de la droga venezolana entra por mar. Pero también los vamos a detener por tierra. Creo que Venezuela está sintiendo presión (...) Les puedo asegurar que nos hemos encargado del mar. No hay nadie. Estamos vigilando".

El presidente estadounidense ha asegurado que están analizando la opción de tomar acciones por tierra porque “tienen el mar bajo control”. El mandatario ha afirmado, en un gesto de victoria, que no se han cruzado con ninguna embarcación gracias a sus ataques en las costas venezolanas.

PUEDE INTERESARTE Estados Unidos ofrece una nueva recompensa por Nicolás Maduro: 50 millones de dólares a cambio de información para arrestarlo

Trump le ha restado importancia a las críticas por matar a los tripulantes de las supuestas lanchas y ha recalcado que cada vez que destruyen un barco “salvan la vida de 25.000 estadounidenses”. Nicolás Maduro, presidente venezolano, ya declaró el estado de conmoción externa, una situación de emergencia con excepcionalidades, con vistas a su entrada en vigor en caso de agresión externa. Un ataque que en Caracas ven cada vez más probable por las declaraciones del presidente de Estados Unidos.