El antiguo CEO de Aviva, David Barral, ha muerto en un accidente después de que su coche Aston Martin se saliese de la carretera y chocase contra un árbol. La familia del empresario de 63 años le ha rendido un homenaje cerca de Wetherby en West Yorkshire mientras la Policía sigue investigando los hechos.

El empresario conducía un SUV Aston Martin DBX gris cuando ocurrió el accidente entre Bardsey y Collingham, en torno a las 14:00 horas del mediodía. "Todos estamos absolutamente devastados por la pérdida del hombre más maravilloso. Descansa en paz David. Todos te extrañaremos mucho y siempre llenarás nuestros corazones. Te amamos”, ha dicho su familia en el comunicado, según 'Daily Mail'.

“Estamos devastados por la pérdida de David", lamenta la familia

David Barral ocupó puestos de liderazgo en Aviva Life and Pensions entre 1999 y 2015 y fue nombrado director ejecutivo de Reino Unido e Irlanda de Aviva en 2011. La empresa se ha pronunciado tras el trágico accidente: “Estamos devastados por la pérdida de David. Sus contribuciones a la empresa y al mundo empresarial en general fueron inconmensurables. Nuestros pensamientos están con su familia durante este momento increíblemente difícil”.

Barral explicó, en entrevistas anteriores, su carrera en la industria de seguros e incluso su experiencia como vendedor puerta a puerta con Abbey Life. Barral confesó que su ambición en la vida era “ser lo mejor que pudiese ser y ver a sus hijos sanos, felices y libres de deudas”. “También me gustaría atrapar un Marlin y andar en una Harley", añadió.

El empresario nació en South Lanarkshire (Escocia), era padre de tres hijos y vivía con su familia en una casa ubicada en Harrogate, North Yorkshire. Muchos usuarios han dejado mensajes de apoyo a la familia en su cuenta de Facebook tras el accidente. La Policía de West Yorkshire pide que cualquier persona que haya visto la colisión del empresario llame a las autoridades.