Dos condenados a muerte en Estados Unidos han sido ejecutados este martes mediante inyección letal en los estados de Misuri y Florida, que ha batido su propio récord con 14 ejecuciones en lo que va de año. Con estas muertes, el número total de personas ejecutadas en el país norteamericano asciende a 37 desde comienzos de 2025.

En Florida, Samuel Lee Smithers, de 72 años, fue ejecutado a las 18.15 horas (hora local) en una prisión cercana a Starke, según informó la cadena CBS News. Smithers fue declarado culpable en 1999 por el asesinato, tres años antes, de dos mujeres a las que golpeó y estranguló.

Con esta inyección letal, el estado gobernado por Ron DeSantis ha ampliado su récord anual de ejecuciones, convirtiéndose en el territorio con más penas capitales aplicadas en 2025, por delante de Texas, que registra cinco.

El mismo método fue empleado en Misuri, donde las autoridades ejecutaron a Lance Shockley, de 48 años, declarado muerto a las 18.13 horas (hora local). Shockley fue condenado por el asesinato de un policía en 2005, un crimen que él siempre negó haber cometido. Su defensa denunció la ausencia de pruebas materiales y la falta de garantías en el proceso judicial.

A estas dos ejecuciones se sumarán otras dos esta semana, una en Misisipi y otra en Arizona, dentro de un calendario que prevé ocho ejecuciones adicionales hasta el 31 de diciembre.

En la actualidad, la pena de muerte sigue vigente en algo más de la mitad de los 50 estados estadounidenses, aunque su aplicación varía considerablemente entre territorios.

El mes pasado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el decreto para restablecer la pena de muerte en Washington y su objetivo es extenderlo a todo el país.

“Es una pena capital muy interesante, ciudad capital. Capital, capital, capital”, confirmó Trump ante los medios jugando con las palabras. El decreto firmado por el republicano busca "disuadir y castigar los crímenes más atroces" y en el que ha advertido de las "amenazas a la seguridad pública en la capital de nuestra nación".

Además, Trump ha presumido de las "numerosas medidas exitosas" llevadas a cabo por su administración, desde del pasado enero, cuando dio inicio su segundo mandato, asegurando que "la delincuencia en el distrito de Columbia ha disminuido drásticamente en las últimas semanas", y que seguirá reforzandolo con la implantación de la pena de muerte.

"La implementación rigurosa de las leyes sobre la pena capital será parte de esta labor continua", ha asegurado Trump.