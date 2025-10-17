Logo de telecincotelecinco
Detenido en EEUU un palestino que supuestamente participó en los ataques del 7-O contra Israel
La fiscal general de EEUU, Pam Bondi, que ha informado sobre la detención del ciudadano palestinoEuropa Press
Las autoridades estadounidenses han anunciado este viernes que han detenido a un hombre palestino que supuestamente participó en los ataques del 7 de octubre de 2023 contra el territorio israelí y que actualmente residía en la ciudad de Lafayette, en el estado de Luisiana.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos, que ha informado que la detención tuvo lugar en la víspera, ha identificado al acusado como Mahmud Amin Yaqub al Muhtadi, de 33 años y nacido en la Franja de Gaza.

"Tras esconderse en Estados Unidos, este monstruo ha sido encontrado y acusado de participar en las atrocidades del 7-O, el día más mortífero para los judíos desde el Holocausto", ha declarado la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi. Asimismo, ha asegurado que su oficina "se dedica a encontrar y enjuiciar a los responsables de ese horrible día, incluido el asesinato de decenas de estadounidenses", a pesar de que "nada puede sanar por completo las cicatrices del brutal ataque" de Hamás y otras milicias palestinas.

Según documentos judiciales, Al Muhtadi es un agente militar que participó en los ataques a Israel

El fiscal general adjunto de Seguridad Nacional, John Eisenberg, ha explicado que, cuando Al Muhtadi se enteró del ataque, "entró en acción": "Se armó, reclutó a más merodeadores y luego entró en Israel, donde existen pruebas que le sitúan cerca de una de las comunidades israelíes más afectadas. Posteriormente, obtuvo "fraudulentamente" un visado para entrar en Estados Unidos, "donde esperaba pasar desaparecido.

Según documentos judiciales, Al Muhtadi es un agente del brazo militar del Frente Democrático para la Liberación de Palestina, las Brigadas de Resistencia Nacional, un grupo paramilitar con sede en Gaza que participó en el ataque contra territorio israelí de hace dos años.

