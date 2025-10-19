Robo de película en el Louvre: los ladrones se llevan nueve joyas de la colección de Napoleón

Los ladrones habrían sustraído hasta nueve joyas de la colección de Napoleón y la Emperatriz

Orden de busca y captura para los ladrones del Louvre: iban disfrazados de obreros

ParísEl museo del Louvre ha sido objeto este domingo por la mañana de un robo en el que no ha habido heridos, pero ha obligado a cerrar el museo durante toda la jornada.

Según el ministro del Interior de Francia, Laurent Núñez, fueron tres o cuatro personas que penetraron en el museo utilizando un montacargas que les permitió subir hasta el primer piso. Allí usaron pequeñas motosierras para romper los cristales y se dirigieron a las vitrinas donde estaban las joyas. Tras el robo, procedieron a darse a la fuga inmediatamente en moto.

El titular de Interior insistió en que los ladrones "actuaron muy muy rápido", pero también en que las fuerzas del orden acudieron "inmediatamente", que están movilizadas y que en este tipo de sucesos su nivel de éxito es superior al 50 %.

Joyas de la colección de Napoleón

Los ladrones habrían sustraído hasta nueve joyas de la colección de Napoleón y la Emperatriz que alberga el museo. Las autoridades han encontrado una de las reliquias que había sido robada, la corona de la emperatriz Eugenia, en las inmediaciones del museo con algunos daños.

Entre las nueve piezas robadas se encuentra un collar, un broche y una tiara. Todas se exhibían detrás de las vitrinas dedicadas a Napoleón y los soberanos franceses.

El Louvre es el museo más visitado del mundo

El Louvre es el museo más visitado del mundo y por él pasaron 8,7 millones de personas el pasado año.

Ante los serios problemas de saturación, con una estructura de acogida diseñada en los años 1980 con la famosa pirámide, concebida para 4 millones de visitantes, el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció en enero pasado un gran proyecto de remodelación.

Ese proyecto contempla un nuevo acceso en el patio conocido como Cour Carrée.