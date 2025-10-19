Un robo en el Louvre obliga a cerrar el museo durante todo el día: el saqueo solo duró siete minutos y se llevaron joyas
ParísEl museo del Louvre ha sido objeto de un robo la mañana de este domingo, 19 de octubre, lo que ha obligado a su clausura durante toda la jornada.
Así lo ha confirmado la ministra francesa de Cultura, Rachida Dati, en su cuenta de X, antes Twitter: "Esta mañana se produjo un robo en la inauguración del Museo del Louvre. No se reportaron heridos. Me encuentro en el lugar junto con el museo y los equipos policiales. Las investigaciones están en curso", compartía.
El Louvre es el museo más visitado del mundo y por él pasaron 8,7 millones de personas el pasado año.
Ante los serios problemas de saturación, con una estructura de acogida diseñada en los años 1980 con la famosa pirámide, concebida para 4 millones de visitantes, el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció en enero pasado un gran proyecto de remodelación.
Ese proyecto contempla un nuevo acceso en el patio conocido como Cour Carrée.
A la espera de una versión oficial, fuentes policiales bajo condición de anonimato han indicado al diario 'Le Figaro', los ladrones se habrían hecho con una cantidad todavía no especificada de joyas tras entrar en el museo a primera hora de la mañana.
Entre las 09.30 y las 09.40, de acuerdo con estas fuentes, varias personas se acercaron al lugar en motocicleta y emplearon un montacargas para acceder a la sala donde se encontraban las joyas. Usaron pequeñas motosierras para romper los cristales y acceder a los artículos, y procedieron a darse a la fuga inmediatamente.
