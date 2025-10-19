El Louvre es el museo más visitado del mundo

Rocío Martín 19 OCT 2025 - 11:35h.

El robo se ha producido en el momento de apertura del museo

El museo ha decidido cerrar por "razones excpecionales"

ParísEl museo del Louvre ha sido objeto de un robo la mañana de este domingo, 19 de octubre, lo que ha obligado a su clausura durante toda la jornada.

Así lo ha confirmado la ministra francesa de Cultura, Rachida Dati, en su cuenta de X, antes Twitter: "Esta mañana se produjo un robo en la inauguración del Museo del Louvre. No se reportaron heridos. Me encuentro en el lugar junto con el museo y los equipos policiales. Las investigaciones están en curso", compartía.