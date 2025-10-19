Rocío Martín 19 OCT 2025 - 13:38h.

Los ladrones habrían sustraído hasta nueve joyas de la colección de Napoleón y la Emperatriz

El robo en el Louvre, en directo: el museo ha cerrado durante todo el día

ParísEl museo del Louvre ha sido objeto este domingo por la mañana de un robo en el que no ha habido heridos, pero ha obligado a cerrar el museo durante toda la jornada.

En un mensaje en su cuenta de X, la ministra francesa de Cultura, Rachida Dati, ha señalado que el atraco se ha producido en el momento de la apertura del Louvre.

El robo duró solo siete minutos y usaron motosierras

El ministro del Interior de Francia, Laurent Núñez, habría confirmado que los ladrones entraron "desde fuera con una plataforma elevadora" y que el robo apenas duró unos siete minutos, lo que apunta a que fue un robo premeditado, según señalan medios locales como Le Figaro.

"Se está haciendo todo lo posible para garantizar que encontremos a los perpetradores lo más rápido posible y tengo esperanzas", confirmaba.

Según el ministro, fueron tres o cuatro personas que penetraron en el museo utilizando un montacargas que les permitió subir hasta el primer piso. Allí usaron pequeñas motosierras para romper los cristales y se dirigieron a las vitrinas donde estaban las joyas. Tras el robo, procedieron a darse a la fuga inmediatamente en moto.

El titular de Interior insistió en que los ladrones "actuaron muy muy rápido", pero también en que las fuerzas del orden acudieron "inmediatamente", que están movilizadas y que en este tipo de sucesos su nivel de éxito es superior al 50 %.

Se habrían sustraído joyas de la colección de Napoleón

Los ladrones habrían sustraído hasta nueve joyas de la colección de Napoleón y la Emperatriz que alberga el museo. Las autoridades han encontrado una de las reliquias que había sido robada, la corona de la emperatriz Eugenia, en las inmediaciones del museo con algunos daños.

Entre las nueve piezas robadas se encuentra un collar, un broche y una tiara. Todas se exhibían detrás de las vitrinas dedicadas a Napoleón y los soberanos franceses.

Según medios locales, el diamante más grande de la colección, el famoso Regent, con un peso de más de 140 quilates, no ha sido robado.

El Louvre, cerrado todo el día

El Louvre fue totalmente evacuado y va a estar cerrado durante todo el día, sobre todo "para preservar las pruebas" del robo con los que van a trabajar los investigadores, que tienen también imágenes de vídeovigilancia.

El ministro reconoció que "hay una fragilidad" en la seguridad de los museos franceses y por eso se lanzó un programa para mejorar la situación, y eso también afecta al Louvre.

La Fiscalía de París, que es quien va a llevar las riendas de la investigación, abrió una investigación por robo de banda organizada y asociación de malhechores criminal.

El Louvre es el museo más visitado del mundo y por él pasaron 8,7 millones de personas el pasado año.

Ante los serios problemas de saturación, con una estructura de acogida diseñada en los años 1980 con la famosa pirámide, concebida para 4 millones de visitantes, el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció en enero pasado un gran proyecto de remodelación. Ese proyecto contempla un nuevo acceso en el patio conocido como Cour Carrée.