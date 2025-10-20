El tasador y especialista en arte Enric Carranco analiza en ‘El tiempo justo’ las causas y las consecuencias del robo de joyas en el museo más famoso del mundo

Las joyas robadas en el museo del Louvre y su posible destino: los ladrones podrían extraer las piedras preciosas para venderlas por separado

El robo en el Museo del Louvre ha conmocionado a Francia y al mundo del arte. Para entender qué hay detrás de un golpe de semejante magnitud, ‘El tiempo justo’ contó con la voz de Enric Carranco, tasador experto en arte y joyas, que no dudó en señalar la hipótesis más probable.

“Evidentemente no se puede desmontar una colección tan importante de joyas. Su valor monetario desmontada sería ínfimo. Por tanto, la hipótesis más plausible sería que se tratase de un robo por encargo”, aseguró Carranco en directo.

Según explicó, todo apunta a la mano de algún coleccionista extranjero con medios para ocultar las piezas y evitar su rastreo.

“Desmontarlas carece de sentido”

Carranco insistió en que el robo no tiene lógica económica si se pretende vender las piezas por separado: “Estas joyas, sueltas, no valen nada. Además, hablamos de tallas antiguas, anticuadas, piedras que tampoco tienen gran valor individual. Hay que conservarlas tal como están, porque si no, su valor histórico desaparece.”

El experto también recordó que hay joyas aún más valiosas dentro del propio museo: “En las vitrinas contiguas de la galería de Apolo había piezas incluso más importantes. Por eso resulta extraño que hayan elegido precisamente estas”.

El fallo de seguridad y los precedentes recientes

Carranco apuntó que el Louvre, pese a su prestigio, no es inmune a los fallos de seguridad, y recordó otros robos recientes en museos europeos:

“Hace poco se robaron cinco kilos de oro de un museo de historia natural en París y tres piezas de porcelana china de incalculable valor en Limoges. Esos casos, igual que este, parecen encargos”.

El tasador explicó también que existe un “mercado gris”, en el que las piezas se modifican para pasar desapercibidas: “Se pulimentan las piedras para que parezcan otras, pero, aun así, en este caso, es muy difícil que esas joyas vuelvan a circular sin ser detectadas”.