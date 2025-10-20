La mayoría de los turistas corrían por los pasillos del Louvre preguntando si había fuego en el museo tras la orden de desalojo

El robo en el museo del Louvre en París deja muchas incógnitas: las claves de lo ocurrido

A la carrera tuvieron que salir del Museo del Louvre cientos de visitantes este domingo, ante la orden de desalojo tras descubrir el robo del siglo, de las preciosas joyas de Napoleón. "Tenemos que salir del museo a las millas", ha contado uno de los turistas que se encontraba en el lugar y que vivió las peores momentos. Joseph Sánchez tuvo que salir junto a su familia a toda velocidad atravesando las luminosas salas de exposición pensando que "era un ataque terrorista".

"Yo pregunté si era fuego" ¿Hay fuego?, cuenta este puertorriqueño que vivió con miedo lo que estaba ocurriendo en el Louvre. "No hay fuego", le respondieron los guardias de seguridad, pero había que salir sin perder ni un minuto. "Me dijeron que no es fuego, pero que tenemos que abandonar el museo" y ellos siguieron corriendo, pero con las dudas sobre lo que estaba ocurriendo.

Así que siguieron preguntando a los guardias del museo, "¿Qué está pasando?" preguntaban todos y este hombre, que tenía junto a él a su pareja y un niño, siguió indagando. '¿What's happen? y la respuesta fue que había "un tirador". "El hombre nos dice: 'terrorist' y nos hace señales de que están disparando, con la mano".

"Hay un terrorista", dice a la cámara de su móvil mientras graba su carrera y corre. "Ahí, en ese momento, la cara nos cambió por completo", confiesa Josep Sánchez. Después de la carrera y cuando todos los visitantes se aglomeraron a la entrada del museo parisino siguió grabando, a sabiendas de que era un momento inusual. Las puertas se encontraban cerradas y entre el sobresalto y el susto les hicieron saber que solo había sido un robo.

"Estuvimos una hora y media detrás de una columna porque pensamos que era un ataque terrorista"

"Estuvimos una hora y media detrás de una columna porque pensamos que era un ataque terrorista", ha contado este turista, que sin querer se ha convertido en un testigo del robo del siglo en Francia, que este domingo ha sido desvalijado de ocho piezas de la colección de joyas de Napoleón y de la emperatriz Eugenia de Montijo. Tres encapuchados accedieron por una zona en obras y huyeron en moto con su botín.

Los cuatro delincuentes irrumpieron en el Louvre con ayuda de una plataforma elevadora, que estaba siendo utilizada en la reforma y rompieron las ventanas con una radial. En solo siete minutos robaron las joyas del siglo XIX de "incalculable valor patrimonial".