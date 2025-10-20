Graciela Rodríguez 20 OCT 2025 - 08:53h.

El robo en el Louvre de París deja muchas incógnitas acerca de la seguridad del museo más visitado del mundo

Las primeras imágenes del robo en el Louvre: un ladrón vestido con un chaleco amarillo fuerza una vitrina de la sala Apolo

El robo en el museo del Louvre de París deja muchas incógnitas. Los ladrones se hicieron un botín de nueve joyas expuestas en la mítica galería de Apolo, un espacio histórico concebido por Luis XIV en el siglo XVII. La sala, que combina arquitectura, pintura y escultura con dorados fastuosos, es una verdadera obra de arte en sí misma y, en la actualidad, alberga la colección de joyas y piedras preciosas de la Corona francesa. El valor del botín con el que han huido los ladrones es tan alto que las autoridades ni siquiera se han atrevido a ponerle una cifra.

¿Cómo pudieron acceder los ladrones al museo?

A las 9:30 de la mañana, cuando el museo del Louvre ya llevaba media hora abierto, cuatro individuos llegan en moto a la fachada lateral que da al río Sena. Allí, hay instalado un montacargas por unas obras de renovación, lo que aprovechan los cuatro ladrones para subir al primer piso, rompen la ventana y se cuelan en la galería de Apolo.

Armados con motosierras, amenazan a los agentes de la sala y perforan las vitrinas de las joyas de Napoleón Bonaparte, Napoleón III y la emperatriz Eugenia de Montijo.

¿Qué joyas se han llevado?

Tras el robo, el Ministerio de Cultura especificó las joyas sustraídas, un total de nueve piezas de las que consiguieron llevarse ocho con más de 300 diamantes y 56 esmeraldas.

En concreto, se trata de la tiara del ajuar de la reina María Amelia y la reina Hortensia, el collar del ajuar de zafiro de la reina María Amelia y la reina Hortensia, un pendiente de un par del ajuar de zafiro de la reina María Amelia y la reina Hortensia, un collar de esmeraldas del ajuar de María Luisa, un par de pendientes de esmeraldas del ajuar de María Luisa, un broche conocido como broche relicario, la tiara de la emperatriz Eugenia y un gran lazo a modo de broche del corpiño de la emperatriz Eugenia.

A estas habría que añadir la corona de la emperatriz Eugenia, que fue encontrada dañada cerca del Museo del Louvre. Además, se ha encontrado en la habitación donde se produjo el robo otra joya cuya identificación no ha sido difundida por parte de la Fiscalía, que ha notificado el hallazgo. Pese a todo, entre las joyas robadas no ha estado el famoso Regente, el diamante más grande de la colección, con un peso de más de 140 quilates.

¿Quiénes son los ladrones y cómo pudieron huir?

Tras el robo, los encapuchados huyeron en sus motos de gran cilindrada. Según el comunicado del Ministerio de Cultura, el “robo fue rápido y brutal” y los cinco agentes que había presentes en la sala y en las anexas activaron el protocolo de seguridad, eso es, llamar a las fuerzas del orden y evacuar la zona.

Tanto el ministro de Interior francés, Laurent Nuñez, como la titular de Cultura, Rachida Dati, indicaron que se trataba de ladrones profesionales, que “habían hecho previamente un reconocimiento de la zona”, para saber por dónde podían acceder. También la fiscal de la República, Laure Beccuau, ha apuntado a un comando organizado.

¿Sonaron las alarmas?

La fiscal ha detallado que las alarmas del museo funcionaron, pero que “o los agentes no las escucharon o no sonaron en la Galería”.

¿Hay un problema de seguridad en los museos franceses?

El robo en el museo del Louvre pone sobre la mesa la duda de si es suficiente la seguridad en esta y otras pinacotecas. Cabe destacar que en las últimas semanas se han producido asaltos en tres centros del país: en el Museo Jacques Chirac, en Corrèze, en el Museo Nacional de Historia Natural, en París, y en el Museo Adrien Debouché, en Limoges.

En cuanto al Louvre, el Gobierno anunció en enero un plan para renovarlo y mejorar su seguridad, algo que aludió el domingo tras el robo para garantizar “la preservación” de los bienes que alberga el centro.

El presidente francés destacó que "el proyecto Louvre Nouvelle Renaissance (Nuevo Renacimiento), que lanzamos en enero, incluye seguridad reforzada". "Garantizará la preservación y protección de lo que constituye nuestra memoria y nuestra cultura", subrayó en una publicación en la red social X.